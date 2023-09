Marché HLM : Une commerçante se fait subtiliser 17 millions par son homme de confiance qui se paie des bœufs et des motos Jakarta.

On peut se rendre compte à quel point l'argent peut détruire une relation humaine. Malgré tous les sacrifices et les privilèges que la dame a consentis à l'égard du prévenu, ce dernier n'a pas hésité à lui soutirer ses biens et prendre la poudre d'escampette.

En effet, il résulte de l'économie des faits qu'à la date du 21 juillet 2023 aux environs de 14 heures, le sieur Babacar F. a subtilisé la somme de 17 millions de nos francs à sa patronne. Il a attendu que la dame parte à la prière du vendredi pour dérober l'argent qu'elle avait gardé dans un sac. Pour éviter d'être filmé par les caméras de surveillance, il a recouvert la caméra avec un foulard, mais comme le dit l'adage, un crime n'est jamais parfait. Sans le savoir, il a été filmé par une autre caméra. Après son forfait, il est parti dans son village où il a acheté trois bœufs et deux motos Jakarta. Le reste de l'argent, il l'a dépensé à tout va... Localisé à Vélingara, il sera finalement arrêté par les policiers tout comme son acolyte. Ils ont ainsi comparu ce jeudi 14 septembre devant la barre du tribunal d'Instance de Dakar.

À la barre, il a reconnu les faits. "J'avoue que j'ai pris l'argent dans la boutique. Je travaille avec elle depuis 2008. J'ai dépensé l'argent en achetant trois bœufs et deux motos Jakarta pour un business que je voulais mener. Et j'ai confié le tout à Bassirou Diop. Elle a tout fait pour moi. Je lui ai même donné le nom de ma fille. Après avoir pris l'argent, j'ai effectué des dépenses dans diverses affaires. Le reste de l'argent que je devais garder, on l'a volé à la gare routière au moment où je devais partir à Vélingara", déclare-t-il.

Quant à Bassirou Diop, il souligne qu'il a connu Babacar F. sous le nom de Mbaye Faye. Il précise qu'il était venu dans son village pour assister à des funérailles. Le lendemain, il est venu lui dire qu’il voulait acheter 3 bœufs qu'il va lui confier. Ce que Bassirou D. va accepter, mais il précise qu'il ne lui a remis aucun sou. Il fait savoir qu'il l'a accompagné jusqu'au foirail. "Concernant les motos jakarta, il m'a encore appelé pour me les confier, mais je lui ai clairement dit que j'ignorais le mode fonctionnement des motos jakarta. Et c'est alors qu'il a pu trouver, deux jeunes à qui il a confié les motos", argumente-t-il.





Commerçante au marché HLM, Ndèye Kassé soutient qu'elle avait une confiance aveugle en la personne de Babacar Faye. "Jamais, je n'ai pu m'imaginer qu'il allait me faire ça, malgré les nombreux cas de vols qu'on a constatés dans la boutique. J'avais confiance en lui, c'est la raison pour laquelle je lui confiais mon argent. Il a un bon salaire. Le jour du vol qui coïncidait avec un vendredi, nous sommes allés ensemble à la banque récupérer l'argent. Une fois l'argent récupéré, je l'ai gardé dans un sac à la boutique pour ensuite aller à la prière du Jummah. Après avoir constaté le vol, nous avons visionné les caméras de surveillance qui montrent Babacar Faye. C'est là que je suis allé à la gendarmerie porter plainte. Il a pris la fuite après avoir commis son forfait. Et il a été appréhendé 2 mois après", narre la vendeuse de tissus.



À son tour, Me Abdoul Aziz Diop, avocat de la partie civile, estime que Babacar F. a reconnu les faits. "Les vidéos de surveillance ont montré son acte de vol. La plaignante s'est battue corps et âme pour créer une entreprise. Pour se soustraire de ses actes, il est allé chercher partout des marabouts pour se protéger. Il a porté un préjudice incommensurable à ma cliente", mentionne la robe noire qui demande la somme de 25 millions de francs Cfa pour dommages et intérêts.

Selon son collègue Me Danfa, les prévenus ne mesurent même pas les conséquences de leurs actes. Car, des procédures de saisie dans ses comptes et des procédures civiles vont être déclenchées contre elle. Il a utilisé l'argent pour des jeux 1xbet.

Concernant Bassirou Diop, Me Danfa pense qu'il avait la claire conscience de l'origine frauduleuse de la somme. Convaincue de la culpabilité des deux mis en cause, la robe noire réclame la somme de 25 millions en guise de dommages et intérêts.

Le ministère public dans ses réquisitions souligne que le prévenu Babacar Faye a essayé de mener en bateau le tribunal, mais que cela ne peut prospérer. Ainsi, jugeant les faits constants, il a requis 2 ans ferme contre tous.

Au finish, le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, a déclaré Babacar F coupable et le condamne à 2 ans d'emprisonnement ferme avant de relaxer Bassirou D.