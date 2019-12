Marche « Nio lank » / Violence contre les journalistes : Le Synpics s'insurge et compte internationaliser le combat

Pour protester contre les violences policières exercées hier à l’endroit des journalistes, le Synpics entend mener le combat en dehors du pays. Au-delà d’attirer l’attention du Gouvernement sur les scènes déplorables qui se sont déroulées hier à la place de l’indépendance, le syndicat compte saisir les instances mondiales du journalisme comme la fédération internationale du journalisme et reporters sans frontières pour dénoncer ces actes et dire plus jamais ça. C’est ce qu’a fait savoir son Secrétaire Général Adjoint, Maguette Ndong...