Mansour Faye répond à ses détracteurs : « Qu'ils prennent leur mal en patience! »

Le ministre des transports terrestres et du désenclavement, Mansour Faye, n'a pas raté l'occasion de répondre à ses détracteurs qui, depuis quelques temps l'invitent à démissionner, suite aux accidents meurtriers notés ces derniers temps. Lors de la conférence de presse qu'il animait ce mardi, Mansour Faye a invité ses détracteurs à prendre leur mal en patience.

« Je demande à ces citoyens ou activistes d'avoir plus d'endurance, qu'ils prennent leur mal en patience. Car je suis dans le temps de l'action et je me concentre dans les missions que le président de la République a bien voulu me confier et je ferais de mon mieux pour m'acquitter de cette tâche afin d'apporter des solutions aux préoccupations des Sénégalais. Je fais focus sur l'essentiel et ceux qui parlent, ils n'ont qu'à parler », lance Mansour Faye, une manière mettre fin à la polémique sur sa démission demandée...