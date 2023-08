Mansour Faye : « Quand le Président Macky Sall a dit non pour ma candidature, je n’ai pas demandé d’explications… »

Au moment où le choix du prochain candidat de la coalition de BBY, fait rage, Mansour Faye, le ministre des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement du Sénégal, s’est prononcé. Le frère de la première dame, Marieme Faye Sall, est revenu sur les enjeux au sein de la coalition de la mouvance présidentielle à quelques mois de l’élection présidentielle, sa candidature rejetée par le Président Macky Sall et l’étiquette de « candidat de la belle-famille présidentielle » qu’on lui colle. Il s’exprimait lors d’un entretien accordé à nos confrères du quotidien l’Observateur…



De son avis tranché, la pléthore de candidats pour diriger la coalition Benno Book Yakaar (BBY) lors de l’élection présidentielle de février 2024, peut conduire à leur perte si un terrain d’entente n’est pas trouvé. « Je suis persuadé que le Président veut éviter la dispersion. Et c'est pour cette raison qu'il cherche un consensus. La dispersion risque d'être fatale et c'est ce qu'il faut éviter à tout prix » a-t-il prévenu.



S’agissant de sa surprenante déclaration de candidature faite il y a quelques jours au palais de la République lors d’une rencontre entre les leaders de la coalition BBY, le maire de Saint-Louis s'est expliqué. « On avait donné au Président Macky Sall carte blanche pour effectuer le choix du candidat, j'étais dans la dynamique que le candidat qu'il aura choisi serait le mien. Je connais la difficulté du Président, puisque plusieurs candidatures se sont manifestées directement ou indirectement (..) j'ai senti à travers la presse, une certaine manipulation au sujet d'un candidat qui serait celui de la belle-famille présidentielle, ce qui m'a paru anormal et je ne pouvais pas rester sans rien faire. J'ai donc annoncé ma candidature devant le président de la République et devant les autres leaders de la coalition. J'ai demandé au Président Macky Sall de m'accorder cette possibilité. il a dit non, il m'a demandé de retirer ma candidature. Je me suis abstenu et me suis gardé de reprendre la parole. Je ne lui demande pas d'explications, je ne lui ai pas demandé de m'expliquer le pourquoi d'une telle posture (…) Il a peut-être estimé que ma candidature n'était pas appropriée, je lui laisse le soin d'en décider. »



Justement, pour ce qui est des rumeurs faisant état d’un « candidat de la belle famille présidentielle », avec son nom qui revenait avec insistance sur la place publique, le ministre des infrastructures des transports terrestres et du désenclavement a recardé les débats. « Dans ma tête, je suis un responsable et un militant politique, la relation familiale est là et elle restera là. Je suis un homme politique, maire reconduit, j'occupe des fonctions ministérielles depuis 2014, et à des postes stratégiques. donc je pense connaître l'Etat (…) J'ai reçu de nombreux appels d'ici et d'ailleurs pour me pousser à me présenter, mais comme on avait donné carte blanche au Président Macky Sall pour qu'il choisisse, je m'étais abstenu de le faire) s’est-il dédouané.



Le cas du président de l’Assemblée nationale, Amadou Mame Diop, (potentiel candidat de BBY) n’a pas été occulté, et le beau-frère du président pense que : « c'est une manipulation que je pense venir de l'intérieur du parti, et ce n'est pas sérieux. Le président de l'Assemblée nationale est un responsable politique de premier plan qui a fait ses preuves à l'Apr. Les députés lui ont fait confiance pour présider l'Assemblée nationale, donc ce serait tout à fait normal qu'il manifeste sa candidature sans que cela soit lié à une position de proximité avec la famille. Mais on est dans le jeu politique, et certains utilisent des armes conventionnelles ou non pour atteindre des objectifs, mais ça ne marche pas ! »