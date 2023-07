Manque d'eau à Thiadiaye : Pape Djibril Fall hausse le ton et s'attaque au ministère en charge et conseil municipal..

C'est un Pape Djibril Fall très remonté et préoccupé par la situation de l'eau dans sa ville natale et le calvaire des populations, qui a fait face à la presse... Ce dernier qui a qualifié cette situation d'inadmissible, s'est attaqué au ministère en charge de l'eau et au conseil municipal qu'il invite à être l'interprète des populations.

Selon lui, même si les services en charge de l'eau ont fait une descente à Thiadiaye, celà pourrait être assimilé à une promenade. (vidéo)