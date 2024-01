Manoeuvres politiques pour un report de la présidentielle : Madiambal Diagne et Birahime Seck denoncent !

Les rumeurs de report de l'élection présidentielle du 25 février 2024 courent depuis quelque temps dans le cercle politique. L'audience supposée entre le président Macky Sall et le collectif des candidats "spoliés", ne fait qu'envenimer la situation déja tendue.

Dans un post sur sa page X, Madiambal Diagne avertit, "tout acte posé dans le sens du report de cette élection procédera d'un coup d'État purement et simplement. Il n'y a aucun alibi possible. L'élection présidentielle au Sénégal n'a jamais été aussi inclusive avec 20 candidats et il n'y a aucun motif de droit pour le report. Le Sénégal ne mérite pas de telles velléités", fait savoir celui qui est considéré par une partie de l'opposition comme "l'ami" du chef de l'État, Macky Sall.

C'est le même son de cloche du côté du coordonnateur du Forum Civil, section Transparency International. "L'élection présidentielle doit se tenir le 25 février 2024. Toute personne du pouvoir, de l'opposition ou de la société civile qui travaille pour son report est un ennemi de la démocratie et ne mérite aucune considération de la part du peuple", renchérit Birahime Seck du Forum Civil dans un post sur X (ex Twitter). Ce dernier met en exergue la Une du journal "le Témoin Quotidien" qui s'interroge sur un "Début de manœuvres politiques pour un report?"