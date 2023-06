Manifestations au Sénégal: Le syndicat autonome des travailleurs du commerce apporte son soutien aux travailleurs du groupe Auchan Sénégal.

Dans un communiqué lu à Dakaractu, le syndicat autonome des travailleurs du commerce( SYNATRACOM) a déploré les dégâts matériels notamment dans les grandes surfaces occasionnés par des manifestants lors des derniers remous au Sénégal. " Le Sénégal a connu ce jeudi 1er juin une éruption de violences qui a fait, en plus d’une dizaine de morts, des dégâts matériels énormes qui n’ont pas épargné les centres de distribution commerciaux, notamment ceux d’Auchan. Des dégâts plus marqués que ceux de mars 2021, qui annulent les efforts d’investissement, de création d’emploi, non compris la réduction de l’accessibilité des populations à des marchés de proximité et les effets néfastes sur les fournisseurs sénégalais".



Affilié à l'Unsas, ledit syndicat a exprimé sa vive préoccupation relative au sort des travailleurs du groupe Auchan. " Le SYNATRACOM s’incline devant la mémoire de toutes les personnes décédées et présente ses condoléances les plus attristées à leur famille. En outre, le syndicat reste inquiet quant au sort des travailleurs de Auchan qui, sûrement, vont être les victimes collatérales de ces actes de barbarie. Il leur exprime sa solidarité, leur assure de toute sa

disponibilité à mettre à contribution son expertise, en vue de trouver des

solutions à leur problème".



" Le SYNATRACOM invite les pouvoirs publics à anticiper la sécurisation

des grandes surfaces de distribution", a conclu le secrétariat exécutif.