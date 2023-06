Manifestations au Sénégal - El Hadj Dia dénonce l’absence aux côtés du Président Sall de certains leaders et cite nommément Doudou Kâ dont il demande le limogeage

Le manque de présence de certains leaders de l’Apr dans le combat politique peine « énormément » El Hadj Dia. L’ambassadeur itinérant pointe, lui, son doigt sur un responsable comme Doudou Kâ qu’il accuse de faire preuve de « non engagement caractérisé » et « d’hibernation à Dakar alors que Ziguinchor est un foyer ardent créé par les forces du mal ». El Hadj Dia de demander , sans broncher , son limogeage pour « inaction , absence et dormance politique inappropriée ».



Dans une déclaration distribuée à la presse, le jeune leader politique estime que le bouclier qui devait se former autour du Chef de l’État à pareille circonstance n’a jamais été bien conçu à cause de la disparition de certains responsables comme ce leader de Ziguinchor. Toutefois, El Hadj Dia se réjouira du fait que « la récréation de cette partie de l’opposition a été définitivement sifflée » non sans souhaiter la dissolution imminente du parti Pastef.



« Ce parti ne peut plus exister après tout le mal qu’il a fait et tout le tort qu’il a porté aux Sénégalais. Je souhaite sa disparition de la scène politique de ce pays. Je félicite aussi les forces de défense et de sécurité pour leur professionnalisme face à l’ennemi . J’invite , par ailleurs , les Sénégalais à se rendre à l’évidence et savoir que ceux qui sortent dans les rues ne font pas que défendre des opinions politiques. Ils ont un objectif clair pour détruire le pays. Le peuple n’est jamais sorti dans la rue car il est derrière son Président . Il s’agit de grands bandits , de terroristes qui, malheureusement , n’ont été présents qu’à Ziguinchor et Dakar » dira El Hadj Dia.



Il boucle sa déclaration par marteler la future candidature du Président Macky Sall en 2024. « Il sera candidat. L’Apr mobilisera bientôt 03 millions de personnes pour exhiber sa force et ce sera l’occasion de montrer de quel bois nous nous chauffons ».