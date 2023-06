Manifestations à la veille de Tabaski : Abdou Karim Fofana parle d’irresponsabilité…

Le ministre du commerce, de la consommation et des petites et moyennes entreprises était ce matin en conférence de presse avec son homologue Samba Ndiobène Ka pour aborder les questions des préparatifs de la tabaski.



L’approvisionnement en moutons et en denrées de grande consommation a été évoqué. Mais la question de la sécurité a été le plus souvent évoquée par les journalistes. La manifestation prévue par Yewwi Askan Wi qui veut rendre visite à Sonko à la cité Keur Gorgui fait planer le doute sur une possible tension. Abdou Karim Fofana estime que le jeu politique est fait de liberté d’expression et de dialogue, mais il faut mesurer le sens de la responsabilité.



Il faudra peser le pour et le contre sur la situation économique et sociale. « Dans ce contexte, il faut mesurer la situation des personnes éplorées, des familles qui ont eu des victimes. En plus les commerçants ont besoin d’écouler leurs marchandises et la tabaski est une bonne occasion pour eux pour faire des chiffres d’affaires » rappelle le porte-parole du gouvernement qui invite les acteurs politique à plus de responsabilité.



Rappelons que la coalition Yewwi Askan Wi a prévu ce 25 juin de se rendre au domicile de Ousmane et compte le libérer de ce blocus mis ne place depuis presque un mois.