Manifestations à Mantes La Jolie : les républicains acculent l’opposition et se solidarisent avec les représentations diplomatiques.

Les manifestations politiques se succèdent dans la diaspora depuis les dernières tensions qui ont émaillé le Sénégal au début du mois de juin. La coordination des ressortissants républicains de France, notamment de Mantes La Jolie, ont répliqué, dimanche, à la mobilisation de la coalition Yewwi Askan Wi organisée le même jour dans la province. Les militants et sympathisants du parti au pouvoir de Mantes La Jolie avec à leur tête, Dr Amadou Talla Daff qui assure la coordination de la DSE à Mantes La Jolie, ont organisé une contre manifestation pour dénoncer les attaques contre les représentations diplomatiques.

« En s’attaquant à ces institutions, on s’attaque aussi aux intérêts de la diaspora Sénégalaise parce que quand un consulat est brûlé, saccagé ce sont les sénégalais de France qui souffrent d’abord en premier », a déclaré Dr Amadou Talla Daff devant les ressortissants qui affichaient des pancartes aux messages de préservation de la stabilité au Sénégal. Pour le coordinateur de la DSE, la violence n’a pas sa place dans le champ politique sénégalais et que force restera à la loi pour faire face à une opposition qui cherche à mettre à genoux le Sénégal. Dr Daff a profité de la tribune pour annoncer une visite du président de la République, mercredi, en France et appelle l’ensemble des sénégalais à lui accorder un accueil chaleureux.

« Nous demandons à nos militants de venir massivement mercredi 21 juin à 13 heures devant la résidence de l’ambassadeur », a annoncé le Dr Amadou Talla Daff.