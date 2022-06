Manifestations à Dakar : Wallu bannit la répression et exige la libération sans condition des détenus.

En point de presse ce matin au siège du parti démocratique sénégalais, la coalition Wallu sénégal a exprimé tout son désaccord pour l’interdiction des marches pacifiques au Sénégal. Pour les membres de ladite coalition, cela relève purement et simplement d’un recul démocratique dangereux pour l’avenir du Sénégal. Ainsi Mamadou Lamine Thiam et ses camarades comptent apporter leur soutien aux autres coalitions de l’opposition dans la lutte pour l’exercice des droits et libertés. « Nous apportons notre soutien à la lutte pour l'exercice des droits et libertés et nous bannissons la répression qui est en train d'être faite contre l'opposition. Il y a un plan qui a été concocté pour écarter délibérément des listes. Ce qui est inacceptable », a souligné Mor Ndiaye, le membre du comité directeur de la coalition Wallu Sénégal.



Par ailleurs, Mor Ndiaye et compagnie dénonce l’arrestation des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi lors de leur marche interdite de la semaine dernière.

Wallu Sénégal exige leur libération le plus rapidement possible sans condition. « Nous exigeons que le droit de marche comme le garantit la constitution, soit respecté par le président Macky Sall. Nous défendons également la liberté d'opinion dans le respect d'autrui. Et nous exigeons la libération sans condition des détenus. Ils sont injustement et arbitrairement arrêtés. Nous exigeons que Yewwi Askan Wi soit rétabli dans ses droits. C'est pourquoi nous demandons au président Macky de s'adresser au Conseil Constitutionnel pour permettre à la coalition Yewwi Askan Wi de rectifier sa liste. Parce que nous pensons que c'est une question qui n'a pas été évoquée par le code électoral », conclut Mor Ndiaye, le membre du parti Jengu Tabax...