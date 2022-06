Manifestation populaire / Ousmane Sonko annonce une autre mobilisation ce 29 et prévient : « Ce jour là, je ne serai pas confiné. Soit je manifeste, soit on m’arrête ou on me liquide »

C’est un avertissement clair que le leader du parti Pastef les Patriotes a lancé ce lundi au régime de Macky Sall qu’il défie devant la presse nationale et internationale.



Après la mobilisation avortée du vendredi dernier, la coalition Yewwi Askan Wi prévoit un autre rassemblement pour le 29 juin prochain. Elle a voulu laisser passer l’événement lié au centenaire de Elhadj Malick Sy qui se déroulera du 24 au 27 juin. Ainsi, c’est Ousmane Sonko lui-même qui a annoncé la tenue de la mobilisation et insiste sur sa détermination à la marquer de sa présence. « Nous lançons un appel à tous les citoyens à la manifestation du 29 juin 2022. Moi qui vous parle, ce jour là, il n’y aura que deux alternatives : soit je sors manifester, soit on m’amène… » lance le patron des Patriotes.



Cette décision, selon Ousmane Sonko, est non négociable et il est prêt pour faire face à Macky Sall et « ceux qui exécutent ses ordres ».



« Nous considérons que nous ne pouvons plus laisser faire Macky Sall. Cela ne peut plus prospérer. Ce 29 juin, nous rassurons toutes les populations de notre détermination à tenir notre mobilisation » prévient le membre de la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi.