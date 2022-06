Manifestation du 29 juin : les commerçants des allées du centenaire crient leur ras-le-bol

En prélude à la manifestation de « Yéwi Askan Wi » prévu ce mercredi 29 juin, l'association des commerçants de centenaire a fait face à la presse pour dénoncer les multiples conséquences qu'elles subissent durant ces périodes de tension.



Non seulement leurs affaires sont au ralenti, mais ils sont souvent exposés à des séries de vols, agressions et toute autre forme de violence parce que tout simplement leur lieu de travail est transformé en champ de bataille.



En outre, l'association interpelle les deux camps à savoir l'opposition et le pouvoir afin qu'ils pensent un peu à leur situation surtout en cette période de préparatifs de la fête de Tabaski. Ainsi, il pourront travailler en toute tranquillité à l’abri de toute perturbation...