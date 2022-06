Manifestation du 17 Juin : le Parti Socialiste réprouve fortement l’attitude des leaders de Yewwi

La manifestation non autorisée du vendredi 17 juin 2022, ayant occasionné des dégâts matériels et trois morts, a laissé sans voix le Parti socialiste du Sénégal. Dans un communiqué, ils ont exprimé leur totale désapprobation et condamnent avec fermeté ces pratiques insurrectionnelles et putschistes des membres de la coalition Yewwi. Pour eux, l’attitude irresponsable des leaders de cette coalition prouvent à suffisance, qu’ils ne sont pas dignes de la confiance du peuple souverain, soumis à rude épreuve, chaque fois que leurs intérêts personnels sont en jeu.

Le parti socialiste en a aussi profité pour s’incliner pieusement devant la mémoire des trois victimes de ces manifestations et exprime sa solidarité et sa profonde compassion à leurs familles ainsi qu’à tous ceux qui ont subi des dommages corporels ou matériels.