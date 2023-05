Manifestation au Sénégal: les commerçants tirent la sonnette d’alarme et appel à la paix

Depuis plusieurs mois, le Sénégal est confronté à des manifestations et des heurts qui freinent souvent l’activité économique du pays. Ainsi face à cette situation, l’UNACOIS-Jappo a convoqué la presse ce mercredi 17 mai à leur siège pour d’abord appeler à la paix et dans un second temps tiré la sonnette d’alarme sur un risque de dérèglement de leurs différents partenaire que sont les banques et leurs fournisseurs. Pour l’UNACOIS, la situation actuelle du pays, n’arrange guère leurs activités de commerce et cela pourrait provoquer un manque de confiance vis -à -vis de leurs fournisseurs étrangers et les banques. « Tout le patrimoine du commerçant est exposé sur le terrain pour ne pas dire dans la rue, alors si cet espace n’est pas pacifié, si cet espace est soumis à des risques et des menace, naturellement l’activité du commerçant va en pâtir, le système d’approvisionnement du pays va en pâtir, la prise en charge correcte du consommateur également va en souffrir, c’est pourquoi nous pensons que la paix et la stabilité doivent être préservées. Et les acteurs politiques doivent renouer avec le dialogue » martèle le directeur exécutif de ’UNACOIS-Jappo.