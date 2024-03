Mamadou Diop Decroix : « Nous avons hâte d’aller à l’élection, mais à quel prix… »

Le secrétaire général de l’AJ/PADS faisant partie du Front démocratique pour une élection inclusive, s’est exprimé ce matin au nom de tous ses camarades. Les 16 candidats spoliés ont déposé un recours pour annulation du décret présidentiel convoquant le collège électoral pour le scrutin du 24 mars prochain. En s’expliquant, Mamadou Diop Decroix persiste et signe qu’une élection requiert le respect des lois et règlements établis. « Aller à l’élection en violant tout le processus et la loi électorale, reviendrait à s’engager dans un simulacre d’élection. Nous voulons tous aller vers cette échéance tant attendue, mais pas en faisant fi aux dispositions électorales… » laisse entendre l’homme de gauche qui s’est adressé à la presse après sa sortie de la Cour suprême ce lundi.