Mali: une chaîne privée frappée d'interdiction cesse d'émettre

La télévision privée d'information malienne Joliba TV News a cessé d'émettre mardi matin après la décision des autorités dominées par les militaires de lui retirer sa licence à la suite d'une plainte du voisin et allié burkinabè, a constaté l'AFP.



Des négociations restent cependant en cours entre la chaîne et les autorités pour une reprise de la diffusion, ont indiqué deux sources proches du dossier s'exprimant sous le couvert de l'anonymat compte tenu de la sensibilité de l'affaire.



L'arrêt de la diffusion, même momentané, est un nouvel acte restrictif à l'encontre des médias de la part de la junte au pouvoir à Bamako depuis 2020.



La Haute autorité de la communication (HAC) malienne a décidé en fin de semaine passée de retirer sa licence à Joliba après une plainte du Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso.



L'autorité de régulation des médias au Burkina Faso demandait à son homologue malienne de sévir après qu'une figure politique malienne, Issa Kaou N'Djimn a critiqué sur Joliba les militaires au pouvoir au Burkina.



Le retrait de licence de Joliba prenait effet mardi matin.



Issa Kaou N'Djim, ancien soutien de la junte malienne avant de prendre ses distances, a été placé sous mandat de dépôt à Bamako le 13 novembre pour "offense commise publiquement envers un chef d'Etat étranger". Il doit être jugé le 23 décembre.



Le Burkina Faso et le Mali, confrontés au jihadisme et plongés dans des crises multimensionnelles, sont dirigés par des régimes militaires à la suite de coups d'Etat. Burkina Faso, Mali et Niger, également gouverné par une junte depuis un coup d'Etat, ont noué une alliance stratégique en septembre 2023.