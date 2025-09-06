Mali : les terroristes envahissent l’axe Bamako-Ségou

Des terroristes ont perturbé la circulation sur l'axe routier Bamako-Ségou ce samedi 6 septembre, a appris Malijet.com. L'incident s'est produit vers 10 heures, entre les localités de Kassela et Zantiguila, dans la forêt de Faya.
Selon une victime interrogée, « les assaillants ont arrêté et fouillé les véhicules, vérifié les cartes d'identité des passagers et ont fait descendre toute personne en possession d'une carte militaire. Les femmes ont été épargnées.
« Plusieurs véhicules ont été contraints de faire demi-tour, d'autres ont dévié leur trajet en passant par Koulikoro », ajoute le site malien.
