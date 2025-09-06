Mali : les terroristes envahissent l’axe Bamako-Ségou

Des terroristes ont perturbé la circulation sur l'axe routier Bamako-Ségou ce samedi 6 septembre, a appris Malijet.com. L'incident s'est produit vers 10 heures, entre les localités de Kassela et Zantiguila, dans la forêt de Faya.Selon une victime interrogée, « les assaillants ont arrêté et fouillé les véhicules, vérifié les cartes d'identité des passagers et ont fait descendre toute personne en possession d'une carte militaire. Les femmes ont été épargnées.« Plusieurs véhicules ont été contraints de faire demi-tour, d'autres ont dévié leur trajet en passant par Koulikoro », ajoute le site malien.