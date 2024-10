Malawi vs Sénégal : Une première mi-temps dominée mais stérile pour les Lions de la Teranga sous une pluie battante (0-0)

Le match retour entre le Malawi et le Sénégal, comptant pour les éliminatoires de la CAN 2025, se déroule actuellement à Lilongwe, et les hommes de Pape Thiaw, en 4-3-3, dominent sans concrétiser.

Dès les premières minutes, les Sénégalais montrent leur volonté de dominer, mais les premières tentatives de tirs se révèlent maladroites. En 27 minutes de jeu, le Sénégal s’est procuré pas moins de six corners, signe d’une offensive intense. Sur un de ces corners, Idrissa Gana Guèye trouve Moussa Niakhaté, dont la tête passe juste au-dessus du but malawite.



Malgré cette pression constante, la finition fait défaut. Sadio Mané tente sa chance à la 28ème minute, mais son tir est repoussé. Le Sénégal continue de persister, mais la pelouse détrempée par la pluie rend les déplacements difficiles pour les Lions de la Teranga, qui peinent à enchaîner les actions offensives avec fluidité.



Un coup franc bien placé pour le Sénégal à la 34ème minute, encore tiré par Gana Guèye, finit lui aussi au-dessus des cages. Pape Matar Sarr essaye de changer la donne à la 39ème minute, mais son tir n’est pas cadré. Une mésentente entre Formose Mendy et Gana Guèye sur un centre de Sadio Mané à la 42ème minute témoigne d’un manque de coordination dans les rangs sénégalais.



De leur côté, les Malawites sont sur la défensive, mais ils ne se laissent pas abattre et parviennent même à se créer une occasion de contre. Leur capitaine s’est essayé à une percée dans le camp sénégalais, mais sans succès, son tir passant largement à côté des buts de Seny Dieng.



Après 45 minutes de jeu et trois minutes de temps additionnel, le score reste 0-0. Malgré une domination nette du Sénégal, le manque d’efficacité dans le dernier geste empêche les Lions de prendre l’avantage. La deuxième mi-temps promet d’être intense alors que Pape Thiaw devra trouver des ajustements pour concrétiser les nombreuses opportunités créées.



Les conditions météorologiques difficiles semblent peser sur les performances sénégalaises, mais l’espoir reste que les Lions de la Teranga parviennent à débloquer la situation au retour des vestiaires.