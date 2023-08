Maladies infectieuses : Deux millions de Sénégalais sont des porteurs chroniques de l'hépatite B. (Étude)

En collaboration avec le ministère de la Santé et de l'Action sociale et avec le programme national de lutte contre les hépatites, l'association Saafara Hépatite Sénégal a tenu ce mercredi 09 août une conférence-débat pour échanger sur la pathologie de l'hépatite B pour une meilleure prise en charge et une sensibilisation sur ce problème de santé publique.