Maladie de Karim Xrum Xax : 10.200.000 fr Cfa collectés pour une évacuation médicalisée de l'activiste.

Le mouvement Nittu Deugg des valeurs et Frapp France dégage se sont réunis ce matin pour donner les informations vraies et justes sur la maladie de Abdou Karim Guèye, plus connu sous son nom d'artiste Karim Krum Xax. Ce dernier qui se trouve en Allemagne depuis hier soir, est selon son camarade Guy Marius Sagna, heureux aujourd'hui de voir un défi relevé, "celui d'une participation citoyenne et d'un appui constant découlant d'une grande mobilisation".



Un montant de 10.200.000 fr a été dégagé pour payer la caution demandée par l'hôpital qui se trouve en Allemagne, les billets d'avion du couple Guèye et du médecin accompagnant tout comme les autres frais afférents à cette évacuation médicalisée.



La mobilisation est toujours en cours, selon le Mouvement "Nittu Deugg" des valeurs et Frapp qui ont tenu à exprimer la reconnaissance de leur camarade à l’endroit de tous ceux qui ont contribué à son évacuation sur Francfort...