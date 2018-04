Maître Nafissatou Diop Cissé aux jeunes apéristes de Kaolack : " Je vous demande de défendre le président Macky Sall... "

Venue répondre à l'invitation des jeunes membres de la Cojer départementale de Kaolack à l'occasion de leur assemblée générale d'information, la responsable politique de l'Apr, Maître Nafissatou Diop Cissé, a invité ces derniers à défendre leur leader face aux attaques des autres jeunes de l'opposition. " Je profite de cette occasion pour dire aux jeunes de mon pays, à cette jeunesse saine de ma région de défendre votre leader, le président Macky Sall. Il faudra faire face à cette jeunesse malsaine qui passe son temps à insulter le président. Alors vous devez être dans les radios, les journaux et les télévisions pour le défendre parce qu'il travaille pour vous", a-t-elle indiqué.

Avant de poursuivre. " Alors vous devez être aussi en ordre de bataille. Cette année est une année sociale, vous aurez des bourses mais on ne peut donner du travail à quelqu'un qui n'a pas de métier. Donc, le président a décidé d'accorder des bourses de formation, nous les leaders nous ferons de notre mieux pour que vous ayiez un grand quota au niveau de ces bourses".



Parlant du parrainage et des réactions tous azimuts de l'opposition, Me Nafissatou Diop Cissé dira. " Ce sont des gens qui aiment le buzz. Ce sont des gens qui ne travaillent pas pour le Sénégal. Ils travaillent pour eux-mêmes".