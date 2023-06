Mairie de Podor: de nouveaux chantiers impulsés pour un marché moderne, une santé renforcée et de l’emploi pour les jeunes.

Le conseil municipal de Podor qui s'est réuni, ce 26 juin, dans la salle de délibération de l'hôtel de ville s’est penché sur les chantiers prometteurs de la mairie. Plusieurs sujets dont la rénovation du marché, les innovations sanitaires, l’emploi des jeunes ont été débattus. Le Conseil a examiné et adopté par vote les fonds destinés à la réfection du marché de la ville d’un montant de 100 millions FCFA. La séance a été présidée par le Maire de Podor, Mamadou Racine Sy en présence de Préfet du département, M. Diop et du receveur municipal. Cette manne financière adoptée par le conseil municipal représente l'apport de la commune de Podor dans cette vaste entreprise de rénovation et de réhabilitation pour l'érection d'un marché moderne.



L'examen et l'adoption du fonds d'allocation de performance 2023 évalué à 70.146.126 FCFA était aussi à l'ordre du jour de même que l'examen et l'adoption d'une autorisation de virement de 3.102.164 FCFA. Tous les points de l'ordre du jour ont été votés à l'unanimité par les Conseillers présents.







Dans le domaine de l'éducation, suite à la requête du Directeur de l'école Baba Dickel Wone par la voie hiérarchique, la municipalité en terme d'investissement a décidé d’allouer un montant de 3.102.164 FCFA pour les travaux d'agrandissement du bureau du Directeur qui jusque-là était exigu. S'agissant de la Médiathèque municipale, la subvention de 500.000FCFA est revue à la hausse à hauteur de 3.000.000FCFA vu l'importance des activités de cette structure éducative et culturelle. Le Conseil se félicite par ailleurs de l'atteinte des critères de performance pour l'allocation des fonds du Programme d'Appui aux Communes et Agglomérations du Sénégal (PACASEN). Le Maire instruit au point focal de veiller davantage à cette disposition réglementaire du PACASEN.



Dans le domaine vital de la santé, après l'achat d'une chaise dentaire, le Maire a encore innové en dotant le district sanitaire d'un bloc opératoire de dernière génération. Un équipement médical pour le poste de santé de même que la construction d'une salle d'accouchement, de salle d'accueil et de pansements.





En matière d'Emplois des jeunes, la commune bénéficie par le biais de l' Agence sénégalaise de promotion touristique (ASPT) d'un bureau d'information touristique avec le recrutement de jeunes pour l'accueil et l'orientation des touristes ainsi que la promotion de la destination Podor.



Après les quelques orientations techniques du Préfet et du receveur municipal de la bonne gouvernance et de la bonne tenue de la gestion des comptes de la Mairie, le Maire Mamadou Racine Sy a souhaité à l'ensemble des Conseillers, des populations d'ici et d'ailleurs particulièrement à la Ummah Islamique de passer une bonne de fête de Tabaski en renouvelant ses souhaits ardents pour une paix durable au Sénégal.