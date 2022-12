Mairie de Ndiébel / Le budget approuvé à l'unanimité passe de 174.000.000 à 307.000.000 Fcfa

Un grand bond budgétaire a été rendu possible "grâce à la vision du maire Dame Bèye Ba et à la volonté du président de la République, exprimée à travers le programme d'appui aux communes et aux agglomérations du sénégal (PACASEN rulal) et le programme national pour le développement local (PNDL), ainsi qu'au fond de concours et de dotation".

Ainsi, l'exercice budgétaire a été réussi et le budget approuvé à l'unanimité sans considération politique. Le maire de son côté n'a laissé en rade aucun secteur.

En marge du vote du budget prévisionnel, le Conseil a adopté le plan de développement communal (PDC) qui est un document de référence d'une importance capitale, sur lequel reposera, à travers les axes stratégiques qui y sont définis, l'exécution de ce budget. Ndiébel fait partie des rares communes du département de Kaolack qui ont bénéficié de ce plan dont le financement est estimé à 1 milliard 900 millions de nos francs.

La réalisation du PDC est financée par l'ANPDI, en collaboration avec l'ARD et l'ANSD...