Mairie de Dakar : Le Maire Barthélémy Dias lance une opération de reboisement le long des deux voies de la Liberté

Le maire de Dakar, Barthélemy Dias, a lancé ce 6 septembre une opération de reboisement tout le long des deux voies de la Liberté. Cette initiative vise à renforcer la végétalisation de la ville, améliorer la qualité de l'air, et offrir des espaces plus agréables pour les usagers.

En plantant des arbres le long de ces artères principales, la mairie souhaite contribuer à un environnement urbain plus vert et durable, tout en sensibilisant la population à l'importance de la préservation de l'environnement.