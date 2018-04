Maïmouna Ndoye Seck rassure la jeunesse : « On a dépassé les 330 00 emplois formels »

Croisant le fer avec Mme Aïda Mbodj sur le plateau de Dakaractu, la ministre Maïmouna Ndoye Seck a paré de vertus le Plan Sénégal émergent. « Je ne partage pas la vision de Mme le ministre d’Etat. Si on en juge par la manière dont le peuple sénégalais, la jeunesse et l’armée se sont mobilisés à l’occasion de la célébration de la fête de l’indépendance, on se rend compte que les Sénégalais sont très satisfaits de la gouvernance de Macky Sall », pense Mme Seck.



« On a dépassé les 330 00 emplois formels. Avant la fin du septennat, on aura réalisé 500 000 emplois. Toutes les promesses tenues, relativement à la Couverture maladie universelle, aux Bourses de sécurité familiale, au financement des projets des femmes, sont en passe d’être honorées. Nous ne sommes pas encore à l’heure du bilan. Le Président aura l’occasion de s’adresser encore aux Sénégalais le 31 décembre 2018 et le 3 avril 2019 aux fins de décliner sa vision pour le nouveau quinquennat », a encore déclaré le leader du mouvement « Gungé Macky Sall ».



La ministre des Transports aériens et du Développement des infrastructures aéroportuaires est d’avis que si on y inclut les emplois créés grâce aux Domaines agricoles communautaires et aux Bourses pour l’entreprenariat rapide, le chômage sera endigué.