Maïmouna Ndoye Seck, Présidente de GMS : "L'enjeu en 2019, ce n'est pas la victoire, mais le score..."

La ministre des Transports aériens, par ailleurs présidente du mouvement Grande mobilisation solidaire/Gunge Macky Sall a demandé à ses partisans de s'inscrire très tôt et massivement sur les listes électorales. Pour Maïmouna Ndoye Seck, c'est seulement de cette manière qu'ils pourront assurer un second mandat à leur candidat, sans aucune contestation. "Comme je l'avais déclaré lors des législatives, en 2019, l'enjeu, ce n'est pas la victoire mais le score. Nous ne devons même pas donner l'occasion à ceux qui théorisent un possible ballotage d'avoir raison sur nous", a-t-elle harangué ses partisans. À en croire la ministre des Transports aériens, soutenir Macky Sall requiert des actes forts et non seulement des mots. "Nous devons être à ses côtés. Mieux, nous devons baliser la voie pour notre candidat pour qu'au soir du 24 février 2019, la fête soit belle", a rappelé la présidente du mouvement qui se targue de compter 10.000 membres.