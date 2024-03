Maïmouna Ndour Faye violemment agressée: Le FDPEI condamne et préconise des sanctions contre les auteurs

Le Front Démocratique pour une Election Inclusive considére l’agression de la journaliste MNF comme une atteinte à l’intégrité physique de cette brave dame, comme un acte d’une grande lâcheté contre la profession de journaliste, contre la femme, contre les travailleurs, contre les libertés fondamentales et contre notre fragile Démocratie.







Le Front lui exprime ainsi qu’à sa famille, sa corporation et ses amis proches, toute sa compassion et sa solidarité et Invite l’Etat à redoubler d’effort dans sa mission de préservation de l’intégrité des personnes et des biens.







Le Front invite l’Etat, les femmes, les hommes politiques, Les femmes et les hommes de médias, la société civile à s’engager dans la voix de la paix, de l’apaisement des cœurs et de réconciliation nationale pour éradiquer la violence sous toutes ses formes et ramener la sérénité dans nos vies quotidiennes et dans l’espace public. Et cela ne serait pas possible sans la justice.