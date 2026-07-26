CBAO contre Bocar Samba Dieye : Énième appel au secours d’un opérateur économique de 90 ans, au nouveau gouvernement

Lors d’un point de presse tenu ce vendredi, Famara Ibrahima Cissé a porté la voix de l’opérateur économique Bocar Samba Dieye pour plaider en faveur d’une réaction du gouvernement face à son différend judiciaire avec la CBAO. Selon lui, c’est cette banque qui doit de l’argent à l’opérateur économique, et non l’inverse.



Il a tenu à rappeler le parcours de Bocar Samba Dieye, qu’il présente comme un opérateur économique ayant œuvré durement depuis 1958, bien avant l’indépendance du Sénégal, et ayant traversé plusieurs régimes qui se sont succédé à la tête du pays. Il a travaillé, selon ses dires, avec Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade et Macky Sall, toujours pour le compte et dans l’intérêt du Sénégal. « Cet homme n’est pas n’importe qui », a-t-il insisté, le décrivant comme un patriote ayant toujours agi pour les intérêts de son pays.



Famara Ibrahima Cissé affirme que plusieurs correspondances ont été adressées aux autorités sénégalaises pour interpeller sur ce dossier, notamment au président de la République et aux différents premiers ministres qui se sont succédé, sans qu’une solution n’ait pu être trouvée à ce jour. Il rappelle que Bocar Samba Dieye a aujourd’hui près de 90 ans, et qu’il appartient à l’État du Sénégal de le protéger, lui et ses biens, en tant que fils du pays ayant toujours œuvré pour les intérêts nationaux.



Au cœur du contentieux se trouve un rapport d’expertise, réalisé par le cabinet Fenixco, qui établirait le solde de la relation commerciale entre les deux parties en défaveur de la CBAO. Ce rapport aurait été homologué et accepté tant par la justice que par les deux parties concernées, Bocar Samba Dieye et la CBAO elle-même, donnant ainsi pleinement raison à l’opérateur économique. Pour Famara Ibrahima Cissé, il serait incompréhensible que la justice ne fasse pas valoir ce rapport pour permettre le recouvrement des sommes dues, insistant sur le fait que la justice est rendue au nom du peuple et qu’elle doit à ce titre en préserver les intérêts.



Il affirme que Bocar Samba Dieye a remporté treize procès sur les recours engagés dans ce dossier, avant que ces décisions ne soient cassées en cascade. Résultat, selon lui : la CBAO se retrouverait aujourd’hui en position de force pour saisir l’ensemble des biens de l’opérateur économique, une situation qu’il qualifie d’étonnante au regard du nombre de victoires judiciaires initialement obtenues.



Face à ce qu’il considère comme une injustice, Famara Ibrahima Cissé a lancé un appel au président de la République et au premier ministre pour qu’ils interviennent afin que justice soit rendue et que l’argent réclamé à la CBAO soit intégralement restitué à Bocar Samba Dieye.