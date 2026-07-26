Arrêt du train depuis le 23 juillet à Thiès : le ministre des transports reçu nuitamment par les ex-temporaires

À la suite de l'arrêt du train depuis le jeudi 23 juillet, le ministre des Transports Terrestres et Aériens, Abdoul Ahad Ndiaye, accompagné de Mamadou Lamine Dianté, ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public, vient d'arriver à la gare ferroviaire de Thiès pour y rencontrer les ex-temporaires de la Régie de chemins de fer du Sénégal qui sont en mouvement d'humeur depuis quelques jours, réclamant au passage le paiement de leurs pensions.
Au moment où ces lignes sont écrites, le ministre des transports est en train de discuter avec les acteurs afin d'arrondir les angles pour aller vers la levée du mot d'ordre de grève des cheminots retraités qui ont complètement paralysé le trafic ferroviaire depuis le 23 juillet à Thiès.
La tutelle a annoncé avoir saisi le ministre des finances pour avoir des informations sur le dossier en question. À rappeler que les ex-temporaires réclament une enveloppe de 5 milliards à l'État du Sénégal, en guise de paiement de leurs pensions...
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