Magal Porokhane / Serigne Bassirou Mbacké sur le port vestimentaire : « Sokhna Mame Diarra yiw ak seel lagniou ko khamee! »

À quelques encablures du Magal de Porokhane, les autorités et le comité d’organisation se penchent déjà sur les importantes questions pour la réussite de l’événement. Lors du Comité régional de développement (Crd) préparatoire tenu, à cet effet, l’adduction en eau, la santé, l’accès aux routes, l’électricité, les réseaux de télécommunications entre autres ont été au cœur des échanges.



Ainsi, beaucoup de promesses ont été faites par les autorités. Cependant, Serigne Bassirou Mbacké, le président du Co n’a pas pris deux chemins pour inviter les pèlerins à davantage soigner leur habillement surtout les femmes. « Sokhna Mame Diarra yiw ak seel lagniou ko khamee », dit-il. Poursuivant, le représentant du Khalife des Mourides a aussi lancé un appel aux chauffeurs à plus de vigilance et de sérieux sur les routes pour un Magal «sans accident».



À rappeler que pour l'heure, aucune date officielle n'a été retenue pour la célébration de l'événement qui en principe se tiendra d'ici la mi-février.