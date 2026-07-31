Magal de Touba 2026 : la Gendarmerie déploie un impressionnant dispositif de 3 073 hommes pour sécuriser les pèlerins

À quelques jours du Grand Magal de Touba, prévu le 2 août, la Gendarmerie nationale met en place un dispositif sécuritaire exceptionnel. Selon les informations rapportées par L’observateur, 3 073 gendarmes, issus de 21 escadrons opérationnels, sont mobilisés avec des moyens technologiques de pointe afin d'assurer la sécurité de plusieurs millions de pèlerins attendus dans la cité religieuse.


Magal de Touba 2026 : la Gendarmerie déploie un impressionnant dispositif de 3 073 hommes pour sécuriser les pèlerins
Une mobilisation d'envergure pour un événement majeur
Le Grand Magal de Touba constitue l'un des plus grands rassemblements religieux d'Afrique de l'Ouest. Chaque année, des millions de fidèles convergent vers la ville sainte pour commémorer le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba.
Consciente des défis liés à une telle affluence, la Gendarmerie nationale a renforcé son dispositif afin d'assurer une gestion optimale des flux de personnes, de véhicules et de marchandises.
D'après L’observateur, le Haut commandement a décidé de mobiliser 3 073 éléments répartis dans 21 escadrons opérationnels, coordonnés en temps réel par le Poste de commandement opérationnel (PCO).
 
Un dispositif articulé autour de plusieurs unités spécialisées
Selon les informations recueillies par L’observateur, plusieurs composantes spécialisées de la Gendarmerie sont intégrées au dispositif.
Il s'agit notamment :
•   de l'Escadron de surveillance et d'intervention ;
•   de la Légion de gendarmerie d'intervention (LGI) ;
•   de l'Escadron motocycliste ;
•   des Escadrons de surveillance routière.
Cette organisation vise à couvrir simultanément les principaux axes routiers, les zones de forte affluence ainsi que les secteurs sensibles de la ville sainte.
 
Des drones de dernière génération pour surveiller les axes routiers
L'une des principales innovations de cette édition réside dans le recours massif aux nouvelles technologies.
Toujours selon L’observateur, la Gendarmerie s'appuie sur une unité spéciale de drones de dernière génération capables d'assurer une surveillance permanente des axes routiers.
Les images captées sont transmises en temps réel au Poste de commandement opérationnel, permettant aux responsables de disposer d'une vision globale de la circulation et d'intervenir rapidement en cas d'incident.
 
Une surveillance renforcée du trafic ferroviaire
Le dispositif ne se limite pas aux routes.
La sécurité des usagers du train est également assurée par la Légion de gendarmerie des transports ferroviaires.
Cette présence vise à accompagner le retour progressif du transport ferroviaire vers Touba et à prévenir tout incident durant les déplacements des pèlerins.
 
Le GIGN également mobilisé
Face aux risques sécuritaires, le Haut commandement a également décidé de mobiliser son unité d'élite.
Le Groupement d'intervention de la Gendarmerie nationale (GIGN) participe au dispositif avec des équipes spécialisées dans le renseignement et l'infiltration.
Leur mission consiste notamment à détecter toute menace susceptible de perturber le déroulement du Magal.
 
Un objectif : améliorer encore le bilan sécuritaire
Au-delà de la simple sécurisation de l'événement, les autorités souhaitent faire mieux que lors des précédentes éditions.
L'objectif affiché est de réduire les incidents, de fluidifier les déplacements des pèlerins et de garantir un environnement sécurisé tout au long du Magal.
L'ensemble des moyens humains, logistiques et technologiques déployés témoigne de l'importance accordée à cette manifestation religieuse majeure.
Autres articles
Vendredi 31 Juillet 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Marine nationale : le PHM NIANI de retour au Sénégal après un déploiement transatlantique historique

Marine nationale : le PHM NIANI de retour au Sénégal après un déploiement transatlantique historique - 01/08/2026

Plus de 60.000 migrants entrent illégalement dans l'enclave de Ceuta, l'Italie suspend la libre circulation avec l'Espagne

Plus de 60.000 migrants entrent illégalement dans l'enclave de Ceuta, l'Italie suspend la libre circulation avec l'Espagne - 01/08/2026

Ebola : flambée sans précédent en RDC avec plus de 3.500 cas

Ebola : flambée sans précédent en RDC avec plus de 3.500 cas - 01/08/2026

Infantino annonce le retrait du projet d'investissements privés à la Fifa face aux critiques

Infantino annonce le retrait du projet d'investissements privés à la Fifa face aux critiques - 01/08/2026

Trump aurait vu rouge lors d’une réunion sur l’Iran: “Il ne s’attendait pas à ce que ce soit aussi difficile”

Trump aurait vu rouge lors d’une réunion sur l’Iran: “Il ne s’attendait pas à ce que ce soit aussi difficile” - 31/07/2026

Niger: 17 morts dans une attaque contre la Garde nationale à N'Guigmi suivie d'une embuscade contre l'armée

Niger: 17 morts dans une attaque contre la Garde nationale à N'Guigmi suivie d'une embuscade contre l'armée - 31/07/2026

Pourquoi la crise migratoire à Ceuta n’est pas due au hasard

Pourquoi la crise migratoire à Ceuta n’est pas due au hasard - 31/07/2026

CESTI : Mouminy Camara nouveau directeur, succède à Mamadou Ndiaye

CESTI : Mouminy Camara nouveau directeur, succède à Mamadou Ndiaye - 31/07/2026

Accident de la circulation : un jeune gendarme heurte mortellement un arceau de protection d'un lampadaire sur la route de Fandène

Accident de la circulation : un jeune gendarme heurte mortellement un arceau de protection d'un lampadaire sur la route de Fandène - 31/07/2026

Air France annonce la nomination de Lionel Rault, nouveau Directeur Général pour la région ANSCO (Afrique du Nord, Sahel et Côte Ouest)

Air France annonce la nomination de Lionel Rault, nouveau Directeur Général pour la région ANSCO (Afrique du Nord, Sahel et Côte Ouest) - 31/07/2026

Kantène : disparu depuis plusieurs jours, un enfant de 4 ans retrouvé sans vie dans les eaux

Kantène : disparu depuis plusieurs jours, un enfant de 4 ans retrouvé sans vie dans les eaux - 31/07/2026

Guédiawaye : il confie sa boutique avant de voyager, retrouve toutes ses marchandises dans un nouveau commerce

Guédiawaye : il confie sa boutique avant de voyager, retrouve toutes ses marchandises dans un nouveau commerce - 31/07/2026

Magal de Touba : 16 accidents déjà recensés, un automobiliste flashé à 230 km/h sur l'autoroute Ila Touba

Magal de Touba : 16 accidents déjà recensés, un automobiliste flashé à 230 km/h sur l'autoroute Ila Touba - 31/07/2026

Les derniers atouts de Donald Trump avant les élections de mi-mandat: Elon Musk et beaucoup d’argent

Les derniers atouts de Donald Trump avant les élections de mi-mandat: Elon Musk et beaucoup d’argent - 31/07/2026

Des tests qui tournent mal: l’IA d’Anthropic a accédé sans autorisation aux systèmes d’autres organisations

Des tests qui tournent mal: l’IA d’Anthropic a accédé sans autorisation aux systèmes d’autres organisations - 31/07/2026

Mali: des frappes de l’Africa Corps russe ont tué des civils à Kirnya, selon Human Right Watch

Mali: des frappes de l’Africa Corps russe ont tué des civils à Kirnya, selon Human Right Watch - 31/07/2026

Gaza : Trump annonce un accord sur le désarmement complet du Hamas

Gaza : Trump annonce un accord sur le désarmement complet du Hamas - 31/07/2026

Drame à Dahra Djoloff: Une fillette de 4 ans mortellement heurtée par un véhicule

Drame à Dahra Djoloff: Une fillette de 4 ans mortellement heurtée par un véhicule - 31/07/2026

Cérémonie d'excellence du concours général 2026 : Le ministre Moustapha Guirassy salue 60 ans d'engagement pour l'école sénégalaise

Cérémonie d'excellence du concours général 2026 : Le ministre Moustapha Guirassy salue 60 ans d'engagement pour l'école sénégalaise - 30/07/2026

Afflux de migrants à Ceuta, neuf morts

Afflux de migrants à Ceuta, neuf morts - 30/07/2026

Transhumance politique : l’APR accuse le pouvoir de « détourner la volonté populaire » et réclame une réforme du statut des élus

Transhumance politique : l’APR accuse le pouvoir de « détourner la volonté populaire » et réclame une réforme du statut des élus - 30/07/2026

« Les pirogues ne sont pas une fatalité » : Idrissa Mbengue mise sur le numérique pour offrir un avenir aux jeunes de Saly..

« Les pirogues ne sont pas une fatalité » : Idrissa Mbengue mise sur le numérique pour offrir un avenir aux jeunes de Saly.. - 30/07/2026

Ibrahima Sall, Président du MODEL : « Cheikh Ahmadou Bamba a toujours été en avance sur son temps »

Ibrahima Sall, Président du MODEL : « Cheikh Ahmadou Bamba a toujours été en avance sur son temps » - 30/07/2026

Populisme, institutions, État de droit / Babacar Lo Ndiaye recadre Ousmane Sonko : « Sauver la République impose d’avoir le courage de se départir de l’illusion messianique »

Populisme, institutions, État de droit / Babacar Lo Ndiaye recadre Ousmane Sonko : « Sauver la République impose d’avoir le courage de se départir de l’illusion messianique » - 30/07/2026

Concours général 2026 : double lauréat, Ameth Babou invite les jeunes à ne pas craindre les sciences

Concours général 2026 : double lauréat, Ameth Babou invite les jeunes à ne pas craindre les sciences - 30/07/2026

[ Contribution] Démission du Président du Conseil d'Administration de SENELEC S.A. : au-delà du respect de la confidentialité, une entorse au droit des sociétés commerciales

[ Contribution] Démission du Président du Conseil d'Administration de SENELEC S.A. : au-delà du respect de la confidentialité, une entorse au droit des sociétés commerciales - 30/07/2026

Ouganda: l’opposant Kizza Besigye placé en soins intensifs après un malaise au tribunal

Ouganda: l’opposant Kizza Besigye placé en soins intensifs après un malaise au tribunal - 30/07/2026

Grand Magal de Touba 2026 : l'ONAS accélère les travaux de drainage des eaux pluviales

Grand Magal de Touba 2026 : l'ONAS accélère les travaux de drainage des eaux pluviales - 30/07/2026

Concours général 2026 : Les grandes décisions prises par le PR Bassirou Diomaye Faye

Concours général 2026 : Les grandes décisions prises par le PR Bassirou Diomaye Faye - 30/07/2026

Il vide la boutique de son patron pour tenter de partir en Europe : le projet de Mohamed Saliou Diallo finit en prison

Il vide la boutique de son patron pour tenter de partir en Europe : le projet de Mohamed Saliou Diallo finit en prison - 30/07/2026

RSS Syndication