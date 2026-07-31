Magal de Touba 2026 : la Gendarmerie déploie un impressionnant dispositif de 3 073 hommes pour sécuriser les pèlerins

Une mobilisation d'envergure pour un événement majeur

Le Grand Magal de Touba constitue l'un des plus grands rassemblements religieux d'Afrique de l'Ouest. Chaque année, des millions de fidèles convergent vers la ville sainte pour commémorer le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba.

Consciente des défis liés à une telle affluence, la Gendarmerie nationale a renforcé son dispositif afin d'assurer une gestion optimale des flux de personnes, de véhicules et de marchandises.

D'après L’observateur, le Haut commandement a décidé de mobiliser 3 073 éléments répartis dans 21 escadrons opérationnels, coordonnés en temps réel par le Poste de commandement opérationnel (PCO).



Un dispositif articulé autour de plusieurs unités spécialisées

Selon les informations recueillies par L’observateur, plusieurs composantes spécialisées de la Gendarmerie sont intégrées au dispositif.

Il s'agit notamment :

• de l'Escadron de surveillance et d'intervention ;

• de la Légion de gendarmerie d'intervention (LGI) ;

• de l'Escadron motocycliste ;

• des Escadrons de surveillance routière.

Cette organisation vise à couvrir simultanément les principaux axes routiers, les zones de forte affluence ainsi que les secteurs sensibles de la ville sainte.



Des drones de dernière génération pour surveiller les axes routiers

L'une des principales innovations de cette édition réside dans le recours massif aux nouvelles technologies.

Toujours selon L’observateur, la Gendarmerie s'appuie sur une unité spéciale de drones de dernière génération capables d'assurer une surveillance permanente des axes routiers.

Les images captées sont transmises en temps réel au Poste de commandement opérationnel, permettant aux responsables de disposer d'une vision globale de la circulation et d'intervenir rapidement en cas d'incident.



Une surveillance renforcée du trafic ferroviaire

Le dispositif ne se limite pas aux routes.

La sécurité des usagers du train est également assurée par la Légion de gendarmerie des transports ferroviaires.

Cette présence vise à accompagner le retour progressif du transport ferroviaire vers Touba et à prévenir tout incident durant les déplacements des pèlerins.



Le GIGN également mobilisé

Face aux risques sécuritaires, le Haut commandement a également décidé de mobiliser son unité d'élite.

Le Groupement d'intervention de la Gendarmerie nationale (GIGN) participe au dispositif avec des équipes spécialisées dans le renseignement et l'infiltration.

Leur mission consiste notamment à détecter toute menace susceptible de perturber le déroulement du Magal.



Un objectif : améliorer encore le bilan sécuritaire

Au-delà de la simple sécurisation de l'événement, les autorités souhaitent faire mieux que lors des précédentes éditions.

L'objectif affiché est de réduire les incidents, de fluidifier les déplacements des pèlerins et de garantir un environnement sécurisé tout au long du Magal.

L'ensemble des moyens humains, logistiques et technologiques déployés témoigne de l'importance accordée à cette manifestation religieuse majeure.