Magal de Touba : 16 accidents déjà recensés, un automobiliste flashé à 230 km/h sur l'autoroute Ila Touba

Seize accidents enregistrés avant le Magal

La montée progressive des pèlerins vers Touba entraîne une forte augmentation du trafic routier.

Selon le Service de communication de la Gendarmerie, cité par L’observateur, 16 accidents ont déjà été enregistrés dans la zone de compétence des forces de sécurité.

Parmi eux :

• 7 accidents se sont produits sur l'autoroute Ila Touba ;

• 6 accidents sur la Route nationale n°3 (RN3) ;

• 3 accidents sur d'autres axes routiers desservant la capitale du Mouridisme.

Au total, 44 personnes ont été blessées.



Des engins prépositionnés pour intervenir rapidement

Afin de limiter les conséquences des accidents, la Gendarmerie a pris des mesures préventives.

Six engins de levage ont été déployés sur plusieurs axes jugés accidentogènes afin de dégager rapidement les véhicules impliqués dans des collisions et de rétablir la circulation dans les meilleurs délais.

Cette stratégie vise à réduire les embouteillages et à faciliter les interventions des secours.



La lutte contre les excès de vitesse intensifiée

Réduire les accidents passe également par un contrôle plus strict des limitations de vitesse.

Selon L’observateur, les radars sont pleinement opérationnels sur les autoroutes, les routes nationales et les axes secondaires.

Les limitations rappelées par la Gendarmerie varient selon les secteurs :

• 110 km/h sur certaines portions d'autoroute ;

• 90 km/h dans plusieurs zones ;

• 70 km/h à proximité des gares de péage.

Les autorités insistent particulièrement sur le respect de ces vitesses afin de prévenir les drames.



Un automobiliste contrôlé à… 230 km/h

Le cas le plus spectaculaire relevé par les services de sécurité concerne un conducteur flashé à 230 km/h sur l'autoroute Ila Touba.

Selon L’observateur, les données enregistrées par les radars ont permis d'identifier le véhicule avant leur transmission au Poste de commandement opérationnel.

Le conducteur a ensuite été interpellé grâce au dispositif de surveillance déployé le long de l'autoroute.