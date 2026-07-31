Accident de la circulation : un jeune gendarme heurte mortellement un arceau de protection d'un lampadaire sur la route de Fandène

Un accident tragique s'est produit ce matin vers les coups de 08 heures sur la route de Fandène (département de Thiès).
En eftet, un jeune gendarme du nom de W. Niang qui avait quitté Keur Issa à bord d'une moto pour se rendre à la gendarmerie de Fandène où il servait, a mortellement heurté un arceau de protection d'un lampadaire.
Originaire de Marlotie, W. Niang est parti à la fleur de l'âge laissant derrière lui des collègues et des amis basés à Fandène, dans l'émoi et la consternation...
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