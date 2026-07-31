Kantène : disparu depuis plusieurs jours, un enfant de 4 ans retrouvé sans vie dans les eaux

La commune de Niaguis est sous le choc après la découverte du corps sans vie d’un enfant dans les eaux des « Faro », près du pont de Kantène. Disparu depuis le dimanche soir, le petit garçon, âgé d’environ 4 ans, a été reconnu par sa famille. Une enquête a été ouverte par la brigade mixte de Ziguinchor afin de déterminer les circonstances exactes de ce drame.


Kantène : disparu depuis plusieurs jours, un enfant de 4 ans retrouvé sans vie dans les eaux
Une découverte macabre près du pont de Kantène
Le drame a été découvert le mercredi 29 juillet 2026, aux environs de 18 heures, au quartier Kantène, dans la commune de Niaguis.
Selon les informations rapportées par Libération, un groupe d’enfants traversait les « Faro », à proximité du pont de Kantène, lorsqu’il a aperçu un corps flottant dans les eaux. Les enfants ont alors compris qu’il s’agissait du corps sans vie d’un jeune garçon.
Face à cette scène particulièrement éprouvante, ils se sont immédiatement précipités vers les habitations voisines pour prévenir les populations. Informés de la macabre découverte, les habitants ont, à leur tour, alerté la brigade mixte de Ziguinchor.
L’enfant était porté disparu depuis dimanche soir
Dans un premier temps, le corps retrouvé dans les eaux n’avait pas encore été identifié. Les premières constatations ont toutefois permis d’établir qu’il s’agissait d’un enfant.
Le corps se trouvait déjà dans un état de décomposition avancé, ce qui laissait entendre que le décès remontait à plusieurs jours. L’identification est finalement intervenue lorsque la famille Traoré s’est rendue sur les lieux.
D’après Libération, les proches ont reconnu le petit B. Traoré, âgé d’environ 4 ans. L’enfant était porté disparu depuis le dimanche soir. Sa disparition avait vraisemblablement plongé sa famille dans une profonde inquiétude avant que la découverte de son corps ne vienne confirmer le scénario redouté.
Le corps extrait des eaux par les services compétents
Le service d’hygiène, assisté des sapeurs-pompiers, est intervenu pour procéder à l’extraction du corps.
L’opération a permis de sortir la dépouille des eaux dans lesquelles elle avait été retrouvée. Les sapeurs-pompiers ont ensuite pris en charge le corps.
Toujours selon le quotidien Libération, l’enfant a finalement été inhumé au cimetière de Kantène par les sapeurs-pompiers. Cette inhumation est intervenue après les différentes démarches effectuées à la suite de la découverte et de l’identification de la victime.
Une enquête ouverte par la brigade mixte de Ziguinchor
Les circonstances dans lesquelles le petit B. Traoré s’est retrouvé dans les eaux restent, pour l’heure, à déterminer.
Une enquête a ainsi été ouverte par la brigade mixte de Ziguinchor. Les investigations devront permettre de reconstituer les derniers déplacements de l’enfant depuis sa disparition, d’identifier le lieu où il serait tombé dans l’eau et de préciser les circonstances exactes de son décès.
Aucune autre information n’a été donnée, à ce stade, sur les causes précises du drame. Les enquêteurs devront donc établir s’il s’agit d’une noyade accidentelle ou si d’autres éléments peuvent expliquer la mort de l’enfant
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Vendredi 31 Juillet 2026
Dakaractu



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