Guédiawaye : il confie sa boutique avant de voyager, retrouve toutes ses marchandises dans un nouveau commerce

Une confiance qui tourne au désastre

Hamidou Ba pensait pouvoir quitter le Sénégal l'esprit tranquille.

Avant son départ, il sollicite son ami Ousmane Diallo afin que celui-ci lui trouve une personne sérieuse capable d'assurer la gestion de sa boutique pendant son absence.

Selon L’observateur, Ousmane Diallo lui présente alors son parent, Zaccaria Diallo, auquel le commerçant remet les clés du magasin après avoir dressé un inventaire complet des marchandises.

Convaincu que son commerce est entre de bonnes mains, Hamidou Ba quitte le pays.



Une découverte stupéfiante au retour

Deux mois plus tard, le commerçant revient.

En ouvrant sa boutique, il découvre un spectacle inattendu.

Les rayons sont totalement vides.

Selon L’observateur, pas un seul produit n'est resté dans le magasin.

Le propriétaire contacte aussitôt Ousmane Diallo, qui lui indique ne rien savoir de cette situation.



Une enquête personnelle mène à Guédiawaye

Refusant de se résigner, Hamidou Ba mène ses propres investigations.

Ses recherches le conduisent jusqu'à Guédiawaye, où une nouvelle boutique vient d'ouvrir.

À sa grande surprise, il affirme reconnaître immédiatement la quasi-totalité de ses marchandises exposées dans ce commerce.

Toujours selon L’observateur, ces produits correspondent à ceux qui figuraient sur l'inventaire établi avant son départ.



Les explications des prévenus

Convoqués devant le tribunal, les deux hommes ont livré leur version.

Zaccaria Diallo a d'abord nié avoir emporté les marchandises.

Le président du tribunal lui a toutefois rappelé que ses déclarations étaient en contradiction avec celles recueillies durant l'enquête.

Au cours de l'instruction, Ousmane Diallo avait reconnu avoir vidé la boutique avant de transporter les produits vers le nouveau commerce.



Le tribunal retient les infractions

Pour le ministère public, les éléments réunis caractérisent les infractions d'association de malfaiteurs et d'abus de confiance.

Le représentant du parquet a requis l'application de la loi.

Après délibéré, rapporte L’observateur, le Tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye a déclaré les deux prévenus coupables.



Deux ans de prison et sept millions de francs CFA

Les deux hommes ont été condamnés à deux ans d'emprisonnement, dont un an ferme.

Ils devront également verser sept millions de francs CFA de dommages et intérêts à la victime.

Le tribunal a en outre ordonné la restitution des marchandises retrouvées.