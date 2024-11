Madiambal Diagne : « Je reste à attendre de recevoir une convocation, avant de me prononcer. »

Dans un message sur sa page X, Madiambal Diagne donne des précisions sur l’information concernant sa « supposée » convocation : « Je suis surpris de retrouver dans des médias des propos qui me sont prêtés au sujet de l'information relative à une plainte formulée à mon encontre par Ousmane Sonko. Je me suis gardé de parler à un média. « Je reste à attendre de recevoir une convocation avant de me prononcer », a fait savoir le patron du groupe « Avenir Communication ».