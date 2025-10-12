Madagascar : le président affirme qu'une "tentative de prise illégale du pouvoir" est en cours


Madagascar : le président affirme qu'une "tentative de prise illégale du pouvoir" est en cours

Le président malgache, Andry Rajoelina, a déclaré dimanche qu'une "tentative de prise du pouvoir illégal et par la force" était en cours, au lendemain du ralliement d'un contingent de soldats aux côtés de milliers de manifestants anti-gouvernementaux dans la capitale Antananarivo.

"La présidence de la République souhaite informer la nation et la communauté internationale qu'une tentative de prise du pouvoir illégal et par la force, contraire à la Constitution et aux principes démocratiques, est actuellement en cours sur le territoire national", a déclaré M. Rajoelina dans un communiqué.

Des soldats malgaches ont rejoint samedi des milliers de manifestants dans les rues d'Antananarivo, appelant les forces de sécurité à "refuser les ordres de tirer" sur la population et condamnant la répression policière récente.

Avant de quitter leur base militaire du district de Soanierana, à la périphérie d'Antananarivo, les soldats du CAPSAT (Corps d'armée des personnels et des services administratifs et techniques), avaient appelé à la désobéissance. En 2009, cette base avait déjà mené une mutinerie lors du soulèvement populaire qui avait porté au pouvoir l'actuel président.

La manifestation de samedi à Antananarivo a été l'une des plus importantes depuis le début de la contestation le 25 septembre, lancée par le mouvement Gen Z pour protester contre les coupures d'eau et d'électricité et qui s'est muée en une remise en cause des responsables politiques au pouvoir, à commencer par le président Andry Raojelina.

Des soldats ont affronté les gendarmes devant une caserne et sont entrés dans la ville à bord de véhicules militaires pour rejoindre les manifestants sur la place symbolique du 13 mai, devant la mairie d'Antananarivo, où ils ont été accueillis par des acclamations et des appels à la démission de Rajoelina.

Samedi soir, le nouveau Premier ministre, Ruphin Zafisambo, a assuré que le gouvernement, "qui se maintient fermement", était "prêt à collaborer et à écouter toutes les forces : les jeunes, les syndicats et l'armée".

"Madagascar ne pourra pas résister à d'autres crises si cette division entre les citoyens persiste", a poursuivi le général Zafisambo dans un bref discours filmé.

De son côté, la présidence a publié un communiqué assurant que le président Andry Rajoelina "repose(ait) dans le pays" et "continue(ait) de gérer les affaires nationales".

Au moins 22 personnes ont été tuées depuis le début des manifestations et plus d'une centaine de blessés, d'après un bilan des Nations unies.

Le président Rajoelina a démenti des "nombres erronés" mercredi, estimant les "pertes de vies" à 12, tous "des pilleurs, des casseurs", selon lui.

Autres articles
Dimanche 12 Octobre 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Nécrologie : Décès du maire de Diembering, Léopold Abba Diatta

Nécrologie : Décès du maire de Diembering, Léopold Abba Diatta - 12/10/2025

Kamal Benali : L’expert des Échanges entre l’Europe, l’Afrique et le Moyen-Orient.

Kamal Benali : L’expert des Échanges entre l’Europe, l’Afrique et le Moyen-Orient. - 12/10/2025

Gabon : deuxième tour des législatives après un premier tour entaché d'irrégularités

Gabon : deuxième tour des législatives après un premier tour entaché d'irrégularités - 12/10/2025

Madagascar : un contingent militaire dit prendre le contrôle des forces armées

Madagascar : un contingent militaire dit prendre le contrôle des forces armées - 12/10/2025

Le Cameroun aux urnes pour la présidentielle, Biya grand favori pour un 8e mandat

Le Cameroun aux urnes pour la présidentielle, Biya grand favori pour un 8e mandat - 12/10/2025

Saisie de 100 pilules d’ecstasy à Yoff : un individu interpellé par la BRS de Dakar

Saisie de 100 pilules d’ecstasy à Yoff : un individu interpellé par la BRS de Dakar - 12/10/2025

La DNLT défère un individu pour escroquerie au visa

La DNLT défère un individu pour escroquerie au visa - 12/10/2025

Journée internationale de la jeune fille à Kolda : Les clubs de jeunes filles leaders à l’honneur…

Journée internationale de la jeune fille à Kolda : Les clubs de jeunes filles leaders à l’honneur… - 12/10/2025

Omar Tine, maire de Fissel : “L’État doit nous aider à offrir à la jeunesse un stade digne de ce nom”

Omar Tine, maire de Fissel : “L’État doit nous aider à offrir à la jeunesse un stade digne de ce nom” - 12/10/2025

Présidentielle au Cameroun: début des opérations de vote (AFP)

Présidentielle au Cameroun: début des opérations de vote (AFP) - 12/10/2025

Des soldats malgaches rejoignent les milliers de manifestants à Antananarivo

Des soldats malgaches rejoignent les milliers de manifestants à Antananarivo - 12/10/2025

Mystère autour de l’interpellation et convocation de Soya Diagne : “Ce pays est une énigme”

Mystère autour de l’interpellation et convocation de Soya Diagne : “Ce pays est une énigme” - 11/10/2025

Thiès- 23e édition du Forum islamique pour la Paix: le coordinateur général Cheikh Ahmed Saloum Dieng et le Comité de pilotage, en conclave

Thiès- 23e édition du Forum islamique pour la Paix: le coordinateur général Cheikh Ahmed Saloum Dieng et le Comité de pilotage, en conclave - 12/10/2025

​Série d’agressions nocturnes à Tivaouane : La population tire la sonnette d’alarme

​Série d’agressions nocturnes à Tivaouane : La population tire la sonnette d’alarme - 11/10/2025

Paris / Alioune Sarr fait rayonner le Sénégal des territoires : “La République des Carrés – Notto Diobasse Smart City” séduit la diaspora

Paris / Alioune Sarr fait rayonner le Sénégal des territoires : “La République des Carrés – Notto Diobasse Smart City” séduit la diaspora - 11/10/2025

Saly : « Le moment est venu de tourner la page des déséquilibres territoriaux » (Moussa Balla Fofana, ministre)

Saly : « Le moment est venu de tourner la page des déséquilibres territoriaux » (Moussa Balla Fofana, ministre) - 11/10/2025

Domou Sénégal inaugure la réhabilitation complète de l’école primaire El Hadji Ibrahima Diop Youssouf (ex-Clémenceau)

Domou Sénégal inaugure la réhabilitation complète de l’école primaire El Hadji Ibrahima Diop Youssouf (ex-Clémenceau) - 10/10/2025

​Garde à vue d'Aliou Sall et son épouse : « Notre démocratie est en train de craqueler », lance Me El Hadj Diouf

​Garde à vue d'Aliou Sall et son épouse : « Notre démocratie est en train de craqueler », lance Me El Hadj Diouf - 10/10/2025

Le Nobel de la paix à l'opposante vénézuélienne Maria Corina Machado

Le Nobel de la paix à l'opposante vénézuélienne Maria Corina Machado - 10/10/2025

​Gambie: présidentielle le 5 décembre 2026, le président Barrow candidat à un 3e mandat

​Gambie: présidentielle le 5 décembre 2026, le président Barrow candidat à un 3e mandat - 09/10/2025

PJF : Aliou Sall et son épouse bénéficient d’un retour de parquet

PJF : Aliou Sall et son épouse bénéficient d’un retour de parquet - 11/10/2025

Affaire Aliou Sall : les dessous de la garde à vue du couple dans le cadre d’une enquête sur des transactions immobilières

Affaire Aliou Sall : les dessous de la garde à vue du couple dans le cadre d’une enquête sur des transactions immobilières - 10/10/2025

​DIC : Aliou Sall et son épouse placés en garde à vue pour blanchiment de capitaux

​DIC : Aliou Sall et son épouse placés en garde à vue pour blanchiment de capitaux - 09/10/2025

​Gaza: l'Egypte appelle Israël à

​Gaza: l'Egypte appelle Israël à "la désescalade ou à cesser le feu" jusqu'à la signature de l'accord - 09/10/2025

​Israël annonce que

​Israël annonce que "toutes les parties" ont signé la première phase de l'accord sur Gaza - 09/10/2025

​Saisie de haschich à l’AIBD : un trafiquant arrêté avec plus de 32 kilos de résine de cannabis

​Saisie de haschich à l’AIBD : un trafiquant arrêté avec plus de 32 kilos de résine de cannabis - 09/10/2025

​Session Ordinaire 2025-2026 : L’Assemblée Nationale rouvre ses portes ce mardi 14 octobre

​Session Ordinaire 2025-2026 : L’Assemblée Nationale rouvre ses portes ce mardi 14 octobre - 09/10/2025

Mandat d’arrêt contre Madiambalba Diagne : l’Union de la Presse francophone dénonce une “persécution persistante”

Mandat d’arrêt contre Madiambalba Diagne : l’Union de la Presse francophone dénonce une “persécution persistante” - 09/10/2025

[ Contribution] La Chine et Nous (Ahmadou Aly Mbaye, ​ Professeur d'Economie et de Politiques Publiques)

[ Contribution] La Chine et Nous (Ahmadou Aly Mbaye, ​ Professeur d'Economie et de Politiques Publiques) - 09/10/2025

MBACKÉ – L’Association des Anciens Sous-Préfets du Sénégal trace une nouvelle voie pour le développement territorial

MBACKÉ – L’Association des Anciens Sous-Préfets du Sénégal trace une nouvelle voie pour le développement territorial - 08/10/2025

RSS Syndication