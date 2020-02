Macky2012 / Suspension de Me Moussa Diop : La coordination des jeunes donne sa position et précise...

À l'issue de leur mise au point sur la situation que traverse la coalition Macky2012, la coordination des jeunes a salué la décision des leaders historiques de la coalition de suspendre Maitre Moussa Diop de sa fonction de coordinateur de ladite coalition.



En confirmant que le seul protecteur et garant des intérêts de la coalition reste le président de la République, ces jeunes rappellent qu’aucun leader de la coalition ne peut en exclure un autre. Ainsi, il incombe au président Macky Sall qui reste et demeure le seul « patron » de la coalition, de prendre les décisions influant sur sa marche.



Les jeunes de Macky2012 féliciteront le nouveau coordinateur Mohamed

Moustapha Diagne, qui est par ailleurs, un membre authentique de la Coalition



Avant de terminer leur communiqué, ces jeunes condamnent vigoureusement les sorties de l’ex coordinateur dans le

presse, rappellent à celle-ci que Me Moussa Diop ne peut parler au nom de la coalition et que, par conséquent, cela ne les engage nullement.