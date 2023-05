Macky, un fin tacticien et « mauvais » Président...

Son poignée de mains avec Khalifa Sall, Barthélémy Dias et Habib Sy, tous de la coalition Yewwi Askaan Wi, continue de faire couler beaucoup d’encre et de salive. Si une bonne partie de l’opinion s’en émeut, les partisans au dialogue s’en réjouissent et nous parlent de gestes normaux dans une République qui marche. Malheureusement le Sénégal n’est plus depuis quelques années cette République que l’on aimerait voir. Ce, d’autant plus que tous les fondamentaux sont bafoués par le « tacticien » Président-politicien qui gère la République de manière Machiavélique et selon ses intérêts et les intérêts de son camp. Quand tu es avec lui, tu peux bouffer sans aucun risque d’être traqué les milliards du Covid-19. Tu peux t’attaquer à des magistrats comme l’avait fait le Ministre Moustapha Diop de Louga. Tu peux débiter des insanités les plus scabreuses sur les Wolofs comme l’avait fait en 2017 Penda Ba de Fouta sans être inquiété. Tu peux insulter et demander l’assassinat d’un opposant sans être inquiété. Tu peux, tu peux, tu peux... même foutre le bordel dans ce pays mais jamais tu ne seras inquiété. Mais, si toutefois tu oses t’opposer démocratiquement à lui et refuses toute compromission, le Président-politicien usera de tous les moyens même anti-démocratique pour te faire la « peau ».



Mme Aminata Touré Mimi ne dira pas le contraire. Macky Sall n’a hésité une minute pour arracher illégalement son mandat de député malgré les plus de 5000 km qu’elle avait fait quelques mois auparavant pour lui trouver une majorité confortable dans un contexte où Macky Sall lui-même est honni par la majorité du peuple. Khalifa Sall qui l’avait soutenu aussi n’a pas échappé à la traque de Macky malgré le fait qu’il l’est appuyé en recrutant quand il était Maire de Dakar plusieurs de ses partisans. Karim Wade n’en parlons pas. Malgré tout ce que son papa Abdoulaye Wade a fait pour lui en le sortant du néant pour en faire un homme public et milliardaire, Macky Sall a déterré la fameuse Crei pour le traquer, l’emprisonner, le gracier avant de le déporter au Qatar. Les exemples sont nombreux. Je ne parle même pas de Ousmane SONKO qu’il poursuit depuis lors par tous les moyens pour le mettre hors d’état de nuire quid à brûler le pays.



Voilà, en effet, quelques petits exemples sur les 1000 qui vous prouvent que le Président-politicien n’en a cure des lois et règlements de ce pays qu’il dirige depuis 11 ans maintenant. Il n’en a cure des promesses qu’il a tenu sur le respect de la Constitution qui stipule dans son article 27 que nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs. Macky n’aime que sa propre personne et le pouvoir. Quand il est affaibli, Il va, par tous les moyens, manœuvrer pour se renforcer et tenir le bon bout. Quid même à s’appuyer dans les épaules de certains opposants pour rebondir. Il l’a fait avec le Pds. La suite on le sait. Tous les grands responsables du Pds sont aujourd’hui à ses côtés. Il manœuvre du côté de F24 pour vaille que vaille les diviser et baliser son chemin vers un troisième mandat juridiquement et moralement impossible quid même à « dealer » sur le dos du peuple. À l’opposition d’éviter alors de tomber dans le piège du « tacticien-Président-politicien ».



Bassirou Dieng, l’Éternel Mimiste