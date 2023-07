Macky non-partant pour 2024 : Le cadre unitaire de l’Islam rend hommage au président de la République

Le CUDIS témoigne de l’importance que le président a toujours accordée à la voix des autorités religieuses du pays et de tous les efforts consentis pour consolider les cités saintes, émettrices des principes de la cohésion nationale et sanctuaires des enseignements islamiques contre les extrémismes.



Le cadre unitaire de l’Islam invite le président à poursuivre inlassablement et généreusement les efforts d’apaisement et de désescalade pour consolider les effets bénéfiques dans les cœurs et les esprits, de sa décision historique.

Le cadre unitaire de l’Islam coche son nom sur la longue liste de remerciements du président Macky Sall. Il présente ses hommages les plus déférents et le félicite d’avoir pris la décision apaisante et hautement responsable de ne pas vous présenter pour une troisième candidature.Le CUDIS salue cette posture dans ce moment crucial pour l’avenir et malgré toutes les tentations ainsi que la valeur de la parole donnée avec force et engagement.Le cadre unitaire de l’Islam se réjouit de voir le président confirmer la sincérité de son serment devant les plus hautes autorités religieuses et de contribuer ainsi à revaloriser à l’intention de toutes les composantes de la nation une vertu foncièrement sénégalaise héritée de nos ancêtres.« C’est une grande décision, revêtue du manteau de la noblesse et de l’amour de la patrie, qui occupera une place majeure dans la catégorie de choix historiques de vos illustres prédécesseurs qui ont sublimé l’image du Sénégal, et préservé la place de notre pays parmi les démocraties majeures. Elle vous propulsera également parmi les grands leaders de votre temps qui continueront à illustrer la qualité des sénégalais et leur reconnaissance à l’échelle continentale et mondiale », annonce le Cudis dans son communiqué.