Macky non partant pour 2024 : "Le Forum islamique pour la paix envoie ses félicitations au Président Macky pour cet acte qui restera gravé dans les annales de l'histoire politique du Sénégal"

Suite à la récente déclaration du Président Macky Sall relativement à sa non participation pour la présidentielle 2024, beaucoup de Sénégalais et le monde entier ne cessent de saluer cette décision historique. Parmi eux, on peut citer le président du Forum islamique pour la paix, Serigne Cheikh Ahmed Saloum Dieng. "Après trois années de supputations, de débat, et de conjectures sur la 3 ème candidature du président de la République, ce dernier vient de prendre une décision qui lui a valu des salves d'applaudissements à travers le monde", dit-il.

Selon lui, "partout sur les cinq continents, les peuples, les dirigeants et les États ont unanimement

magnifié et glorifié cet acte plein de sagesse, de grandeur et de respect de la parole donnée de la part du Président Macky Sall qui a décidé de ne pas briguer un autre mandat et de se déclarer non partant de la course pour la présidentielle de 2024". Le Forum islamique pour la paix "envoie ses encouragements, et ses félicitations au Président Macky Sall pour cet acte qui restera gravé pour toujours dans les annales de l'histoire politique du Sénégal". Il poursuit : "C'est un acte, une décision de haute portée à la fois morale, éthique et surtout empreinte de sagesse, de lucidité, et d'honneur. Un acte et une décision fortement saluée et appréciée à sa juste valeur par le Forum islamique pour la paix".