Macky Sall se prononce sur « la dette cachée » : « C’est un non-sens »


Macky Sall se prononce sur « la dette cachée » : « C’est un non-sens »
L'ancien président du Sénégal, Macky Sall, s'est pour la première fois prononcé sur la fameuse « dette cachée » qui fait débat depuis plus d’un an. Lors d'une conversation avec Julian Pecquet pour « ACFrontPage » sur les perspectives économiques et sécuritaires de l’Afrique, Macky Sall a estimé que « c’est un sujet qui n’a pas de sens ».

Arguments contre l'idée d'une dette dissimulée
L’ancien Chef de l'État a exposé ses arguments, insistant sur l'impossibilité de dissimuler la dette publique :

« Une dette publique on ne peut pas la cacher par définition. En effet, elle suppose un engagement de l’État vis-à-vis du bailleur. C'est un avis de la Cour Suprême qui est requis pour chaque convention de dette internationale. »

Macky Sall a ajouté que la dette extérieure, libellée en devises, passe par la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO). Il a également souligné les mécanismes de contrôle existants :

« Il faut savoir que la surveillance multinationale est aussi faite sans que moi-même, président de la République, je ne sois informé. Sans qu’aussi la Cour des comptes, de l’Assemblée nationale ne soit au courant. Comment cela est possible ? »

Justification de l'endettement et exigence de clarté
Macky Sall a justifié l'augmentation de l'endettement par son choix de développer rapidement les infrastructures : « Est-ce qu’on peut me reprocher d’avoir multiplié par N l’accélération de l’électrification du Sénégal, le développement des infrastructures ? L’argent a servi à développer le pays. De quoi on nous parle ? »

Il a conclu en exigeant la clarté sur les accusations portées : « J’attends les termes de référence du rapport d’audit », a affirmé Macky Sall.
Autres articles
Lundi 29 Septembre 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Saint-Louis : 21 cas confirmés de fièvre de la Vallée du Rift, dont 7 décès

Saint-Louis : 21 cas confirmés de fièvre de la Vallée du Rift, dont 7 décès - 29/09/2025

Ouest Foire : 5 bébés retrouvés dans les ordures, délégués et habitants dénoncent l’anarchie et l’absence de recasement de l’État

Ouest Foire : 5 bébés retrouvés dans les ordures, délégués et habitants dénoncent l’anarchie et l’absence de recasement de l’État - 29/09/2025

Bras de fer perdu : Bocar Samba Dièye expulsé de ses propres immeubles après le désaveu du Tribunal !

Bras de fer perdu : Bocar Samba Dièye expulsé de ses propres immeubles après le désaveu du Tribunal ! - 29/09/2025

Money Express dans la tourmente : La Poste Burkina réclame 7,1 milliards et pousse vers la liquidation !

Money Express dans la tourmente : La Poste Burkina réclame 7,1 milliards et pousse vers la liquidation ! - 29/09/2025

Cambriolage Spectaculaire chez la Famille de Madiambal Diagne : un casse aussi discret qu’inquiétant

Cambriolage Spectaculaire chez la Famille de Madiambal Diagne : un casse aussi discret qu’inquiétant - 29/09/2025

Madiambal Diagne : un lundi de vérité pour sa famille, son « marabout » et une affaire aux 21 milliards

Madiambal Diagne : un lundi de vérité pour sa famille, son « marabout » et une affaire aux 21 milliards - 29/09/2025

Lisca - Octobre Rose 2025 : 2 625 marcheurs unis contre le cancer du sein au Sénégal

Lisca - Octobre Rose 2025 : 2 625 marcheurs unis contre le cancer du sein au Sénégal - 29/09/2025

Le PR Macky Sall lorgne l’ONU : « Je ne suis pas candidat… mais je ne l’écarte pas si ... »

Le PR Macky Sall lorgne l’ONU : « Je ne suis pas candidat… mais je ne l’écarte pas si ... » - 28/09/2025

Déguerpissement à Keur Massar: vive altercation entre le maire Bilal Diatta et les marchands ambulants

Déguerpissement à Keur Massar: vive altercation entre le maire Bilal Diatta et les marchands ambulants - 28/09/2025

Aéroport de Dakar : une mule arrêtée avec 1 kg de cocaïne soigneusement dissimulé

Aéroport de Dakar : une mule arrêtée avec 1 kg de cocaïne soigneusement dissimulé - 28/09/2025

Cusems : 30 millions de francs CFA mystérieusement détournés des comptes du syndicat !

Cusems : 30 millions de francs CFA mystérieusement détournés des comptes du syndicat ! - 27/09/2025

Manifestation Pacifique à Louga : la population dans la rue, exige la libération de Moustapha Diop

Manifestation Pacifique à Louga : la population dans la rue, exige la libération de Moustapha Diop - 27/09/2025

Affamé, il “vole” une corde : un docker du Port de Dakar condamné pour une sangle de 2 000 F CFA

Affamé, il “vole” une corde : un docker du Port de Dakar condamné pour une sangle de 2 000 F CFA - 27/09/2025

Hôpital Abass Ndao : le “scandale” de faux médecins se dégonfle, deux agents libérés mais une zone d’ombre persiste

Hôpital Abass Ndao : le “scandale” de faux médecins se dégonfle, deux agents libérés mais une zone d’ombre persiste - 27/09/2025

Nucléaire: le président iranien dit que les Etats-Unis ont exigé de l'Iran

Nucléaire: le président iranien dit que les Etats-Unis ont exigé de l'Iran "de leur céder tout" son uranium enrichi - 27/09/2025

Mandat d’arrêt international : Madiambal Diagne contre-attaque , annonce son retour volontaire au Sénégal et de se présenter à la justice sénégalaise

Mandat d’arrêt international : Madiambal Diagne contre-attaque , annonce son retour volontaire au Sénégal et de se présenter à la justice sénégalaise - 27/09/2025

Poursuites contre Macky Sall : Bassirou Diomaye Faye insiste sur une justice « juste et équitable »

Poursuites contre Macky Sall : Bassirou Diomaye Faye insiste sur une justice « juste et équitable » - 26/09/2025

« Dette cachée » : « Nous voulons que le FMI presse le pas pour que nous sachions sur quel pied danser! » (BDF)

« Dette cachée » : « Nous voulons que le FMI presse le pas pour que nous sachions sur quel pied danser! » (BDF) - 26/09/2025

Benjamin Netanyahu hué lors de sa prise de parole à l’Assemblée générale de l’ONU: il annonce vouloir « finir le travail »

Benjamin Netanyahu hué lors de sa prise de parole à l’Assemblée générale de l’ONU: il annonce vouloir « finir le travail » - 26/09/2025

Émigration irrégulière : 142 candidats interceptés au large de Dakar

Émigration irrégulière : 142 candidats interceptés au large de Dakar - 26/09/2025

Plage de Gadaye : Deux adolescents retrouvés morts, la mer de Wakhinane Nimzatt replonge dans l’horreur

Plage de Gadaye : Deux adolescents retrouvés morts, la mer de Wakhinane Nimzatt replonge dans l’horreur - 26/09/2025

Justice : Condamnation de Serigne Mboup pour diffamation après trois ans de manœuvres dilatoires , Sixième victoire pour Dakaractu

Justice : Condamnation de Serigne Mboup pour diffamation après trois ans de manœuvres dilatoires , Sixième victoire pour Dakaractu - 26/09/2025

Fass suffoque sous les eaux de pluie et les fosses débordantes : bras de fer entre les jeunes du quartier et le maire

Fass suffoque sous les eaux de pluie et les fosses débordantes : bras de fer entre les jeunes du quartier et le maire - 26/09/2025

[26 sept 2002 - 26 sept 2025] : 23 ans après, le

[26 sept 2002 - 26 sept 2025] : 23 ans après, le "Joola" hante toujours les mémoires - 26/09/2025

Dernière minute : Madiambal Diagne annonce avoir quitté le Sénégal pour la France

Dernière minute : Madiambal Diagne annonce avoir quitté le Sénégal pour la France - 25/09/2025

Escroquerie à Touba : Djily Fall écope d'un an ferme et 36 millions Cfa de dommages et intérêts

Escroquerie à Touba : Djily Fall écope d'un an ferme et 36 millions Cfa de dommages et intérêts - 25/09/2025

Santé publique : Deux nouveaux cas de Mpox confirmés au Sénégal

Santé publique : Deux nouveaux cas de Mpox confirmés au Sénégal - 25/09/2025

MBACKÉ - Nouvelle crise hydrique … Beaucoup de quartiers privés d’eau… La Seneau propose une alternative et indexe les bassins

MBACKÉ - Nouvelle crise hydrique … Beaucoup de quartiers privés d’eau… La Seneau propose une alternative et indexe les bassins - 25/09/2025

Affaire des Fonds Covid : Moustapha Diop reste derrière les barreaux, la Haute Cour de Justice ferme la porte à sa liberté

Affaire des Fonds Covid : Moustapha Diop reste derrière les barreaux, la Haute Cour de Justice ferme la porte à sa liberté - 25/09/2025

Procès libyen: Sarkozy jugé coupable d'association de malfaiteurs, relaxé des faits de corruption

Procès libyen: Sarkozy jugé coupable d'association de malfaiteurs, relaxé des faits de corruption - 25/09/2025

RSS Syndication