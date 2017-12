Macky Sall à l’inauguration de l’Aibd : « Ce qui a motivé la construction de cet aéroport »

Inaugurant ce jeudi l’Aéroport international Blaise Diagne de Diass, le président de la République, illustrant ce projet, a expliqué les corrélations entre l’Aibd et la vision d’un Sénégal Émergent qu’il théorise.



« Plus que jamais, nous sommes et nous devons rester dans le temps de l’action. Parce que dans un monde globalisé, le progrès des nations dépend de leur capacité à relever le défi de la compétitivité, de la précision et de la vitesse. C’est l’ambition que porte notre vision du Sénégal Emergent. Il nous faut des infrastructures de qualité qui facilitent les connectivités nationales et internationales, qui créent des emplois et d’autres activités génératrices de revenus et contribuent à la transformation structurelle de l’économie nationale. Voilà ce qui a motivé la construction de cet aéroport et voilà pourquoi nous avons développé d’autres projets majeurs qui le valorisent en l’intégrant dans un ensemble cohérent d‘infrastructures complémentaires et structurantes. Ces infrastructures permettront à cet aéroport Blaise Diagne de jouer son double-rôle de plateforme aérienne internationale et d’instrument de développement conforme à l’équité territoriale et utile à l’économie nationale », a souligné Macky Sall.



« J’ai tenu à ce que AIBD n’ait pas une vocation extravertie seulement. Mais qu’il réponde à mon souci permanent d’une croissance économique inclusive dans la justice sociale et l’équité territoriale. Ce que j’appelle le Sénégal de tous, le Sénégal pour tous. L’Aibd doit être à la fois un hub aérien et un pôle d’opportunités économiques par les connections qui le relient à nos territoires. C’est dans cet esprit que nous avons prolongé l’autoroute de Diamniadio à AIBD et établi des connections entre AIBD et Thiès, Aibd-Mbour (qui sont achevés aujourd’hui)et d’autres localités de la Petite Côte, s’y ajoutant les chantiers de l’autoroute Ila Touba et le Train express national qui doit desservir l’aéroport d’ici 2021 », déclare le Premier des Sénégalais.