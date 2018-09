"Macky Sall a fait en 6 ans ce qu'aucun président n'est parvenu à faire..." Seydina Issa Thiaw Laye fils-aîné du Khalife

Prenant la parole à la cérémonie de lancement du programme d’assainissement de Cambèrene, le représentant du Khalife général des Layènes a tenu à appeler les habitants de la cité religieuse à la raison en faisant preuve de dépassement. Il soulignera que la commune de Cambèrene est « indivisible » et qu’il est important d’appuyer la vision du président Macky Sall qui a toujours soutenu la commune. Pour lui, l’appareil d’État n’est pas à combattre et qu’à leur niveau, tout projet déclenché par le président de la République pour l’intérêt des populations verra forcément l' approbation et leur soutien indéfectible au bénéfice de tous.