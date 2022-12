Macky Sall à Tambacounda : les jeunes maires de Koumpentoum expriment les attentes du département.

Le conseil présidentiel et le conseil des ministres décentralisé que va présider le chef de l’État à Tambacounda, suscitent beaucoup d’espoirs chez les populations du Niani.



En effet, le coordonnateur national du réseau des jeunes maires de l’APR et maire de Méreto, localité située à l’est de Koumpentoum, M. El Hadj Ba, après avoir salué les nombreuses réalisations du président Sall dans le département de Koumpentoum, espère que cette visite sera l’occasion « de faire encore plus. »



En effet, selon lui toujours, « nous avons besoin de plus d’infrastructures routières. Dans tout le département, qui est plus vaste que la région de Thiès, il n’y a qu’une seule route goudronnée, la RN1 qui la traverse.



L’État a fait beaucoup de pistes, mais à cause de la forte fréquentation, ces routes sont presque impraticables en hivernage. Nous sollicitons des routes bitumées, mais aussi plus de forages et plus d’emplois pour nos jeunes... »