Macky Sall à Tamba : Mamadou Kassé bat le rappel des troupes et lance un message fort...

Le président du Conseil départemental de Tambacounda, Dg de la SICAP Sa, est sans conteste un homme politique d’envergure régionale. Ils sont des milliers à venir répondre à son appel « pour réserver un accueil exceptionnel au chef de l’État qui porte Tamba dans son cœur », ils donc des milliers, venus des 09 communes du département de Tamba, mais aussi de Koumpentoum, Goudiry et Bakel, pour répondre à son appel. « Nous voulons juste dire merci au chef de l’état Macky Sall, parce qu’il le mérite.



Lui montrer que Tamba le porte dans son cœur. Par cette mobilisation, les populations derrière moi, veulent rendre hommage au président Sall.



Aujourd’hui sans prétention aucune, il n’y a plus de débat sur la légitimité et le leadership de Mamadou Kassé dans le département. Ça ne souffre d’aucun contestation vu le degré de mobilisation et d’engagement «, a dit Mamadou Kassé qui a reçu le soutien de Ndèye Name Diouf, coordonnatrice nationale de l’alliance des femmes cadres de la majorité présidentielle et responsable politique à Fatick.



Cette dernière s’est dit « impressionnée par une si exceptionnelle mobilisation réussie par mon frère Mamadou Kassé »