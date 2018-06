Macky Sall, Partisan du dialogue social et politique (Tabaski Fall)

Le Sénégal est à 8 mois de l'élection présidentielle qui aura lieu en fevrier 2019. Au sein de la classe politique tout comme auprès de l'opinion publique, on observe une certaine effervescence souvent passionnée qui interpelle chacun de nous.



Le constat qui s'impose à nous à ce jour et à tout observateur de bonne foi de la réalité sociale, économique et politique de notre pays, suite à six années seulement d'exercice du pouvoir de Bennoo Bokk Yaakaar, est que le Sénégal se porte mieux et est sur la bonne voie. La voie qui ouvre les portes de l'Émergence et du développement durable.



Ce constat objectif vaut au President Macky Sall l'admiration de l'immense majorité du peuple Sénégalais et de la Communauté Internationale.



C'est pourquoi, en ma qualite, non seulement de citoyen, acteur économique, mais également de militant actif et engagé dès les premières heures du Parti Alliance pour la République (APR), le moment me parait opportun de lancer un appel à la mobilisation autour de Son Excellence le Président Macky Sall afin de lui permettre de poursuivre la politique de développement qu'il a initiée depuis son accession au pouvoir ; une politique qui a permis d'atteindre des résultats substantiels qui ont contribué à l'amélioration des conditions de vie des populations de notre pays.



Au demeurant, nous adressons nos félicitations et nos encouragements au Gouvernement pour les acquis grandioses accomplis dans le cadre de la mise en oeuvre de la vision du Président de la République et qui se traduisent par des réalisations concrètes au service du citoyen, dans le cadre du Plan Sénégal Émergent.



Nous nous félicitons de l'esprit d'ouverture du Président de la République et de son profond sens de la gestion participative et intégrée qui ont abouti aux concertations nationales autour de la gestion des ressources naturelles du pays. Ces concertations entre la majorité consolidée et l'opposition républicaine devront permettre l'adoption de réformes fondamentales qui s'inscrivent en droite ligne avec la gouvernance transparente et efficace dont est empreinte la gestion de la majorité au pouvoir



Nous restons convaincus que le Président Macky Sall, dans son programme, a décidé de doter le Sénégal d'institutions fortes, socle de toute démocratie, en vue de conduire le pays vers son émergence en 2035.



C'est la raison pour laquelle je lance un appel à tous les militants du Parti présidentiel à faire preuve de responsabilité pour dépasser les querelles internes qui ne font que ternir l'image du parti dans de nombreuses localités dans un contexte ou l'opposition s'organise pour affaiblir la mouvance présidentielle .



Face à l'actualité du moment de notre pays, je tiens à réitérer au Président

Macky Sall, mon soutien inconditionnel et celui des militants de ma commune.

Nous lui adressons nos encouragements afin de faire triompher le dialogue face aux différents remous sociaux pour un règlement pacifique et concerté de toutes les incompréhensions.



Pour conclure, j’exhorte encore une fois, les militants de notre Parti, à rester debout, unis et mobilisés autour de Son Excellence Monsieur le Président de la République pour l'accompagner dans sa noble mission, celle de faire du Sénégal un havre de Paix et de prospérité pour chaque sénégalais.



Ensemble pour la réélection du Président Macky Sall !



Ensemble pour l'émergence et le développement durable !



Vive le Sénégal!!!



Tabaski Fall

Conseiller Municipal et responsable APR de la Commune de Thilmalkha