Macky Sall À TAMBA : Tidiane Diallo liste les maux dont souffrent l’hôpital régional.

Le relèvement du niveau de l’hôpital régional de Tambacounda est sans nul doute l’une des plus grandes préoccupations des populations de Tambacounda, qui s’apprêtent à accueillir le chef de l’état Macky Sall pour un séjour de 04 jours.



Selon Tidiane Diallo, la situation actuelle de l’hôpital régional de Tamba « laisse à désirer. Pour un hôpital sous régional, il y’a un manque criard de matériel medical et de personnels qualifiés.



Si vous entrez dans une salle d’urgence et qu’on vous dise que ce sont des malades qui sont internés ici, vous n’allez pas le croire. Avec la venue du président, nous avons constaté qu’ils ont emmené beaucoup de matériel, mais ce qu'il faut, c’est bien plus », a dit le jeune Tidiane Diallo...