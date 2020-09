MPEM / Rufisque : Alioune Ndoye livre le quai de pêche de Bargny et lance la deuxième phase du PSMP.

Après sa visite au quai de pêche de Mbao et de Rufisque, Alioune Ndoye, le Ministre de la Pêche et de l'Economie Maritime, a continué sa tournée dans le département de Rufisque. Ce Samedi 05 Septembre 2020, c’était au tour de Bargny et Yène de recevoir sa délégation. « Nous sommes dans une commune qui a marqué la pêche. Une commune ouverte sur la mer et ouverte sur les échanges économiques, humains et culturels. Cette double cérémonie va nous permettre de livrer aux acteurs de la pêche de Bargny et environs à travers la signature d'un acte de concession au profit de la commune, ce joyau que constitue ce quai de pêche construit par le gouvernement du Sénégal dans le domaine des infrastructures et des équipements de pêche », a-t-il fait savoir.



Ceci entre dans le cadre du Programme de Modernisation de la Pêche Artisanale mis en place par l'Etat du Sénégal. Ainsi des moteurs de pirogue et autres accessoires utiles pour la navigation ont été remis aux pêcheurs.



Selon toujours le MPEM, « c’est aussi le lancement de la deuxième phase du Programme de Subvention des Moteurs de Pirogues, destiné aux pêcheurs des différentes localités du Sénégal. Ces deux activités montrent l'importance de la pêche dans l'économie nationale ». Ces embarcations bien connues dans le secteur artisanal vont bientôt céder la place à des embarcations plus modernes fabriquées en fibre de verre, a déclaré M. Ndoye lors de son allocution à Yène.



Le Maire Abou Gaye Ahmet Seck, qui a parlé au nom des Maires de Bargny et Yène, a salué cette initiative de l’État qui va relancer le secteur de la pêche artisanal très impacté par cette crise économique causée par la Covid-19...